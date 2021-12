Auf Wiedersehen! Damit ist die Saison 2021 für die Formel 1 nun offiziell beendet. Wir verabschieden uns und wünschen allen Leser:innen eine schöne Winterpause. Bis zur nächsten Saison!

Spannende Saison wie lange nicht mehr Was für eine Saison! Nachdem alle schon eine langweilige Mercedes-Dominanz erwartet hatten, kam es in 2021 ganz anderes und die Formel 1 erlebte wohl eines der spannendsten Jahre seit langem. Max Verstappen und Lewis Hamilton lieferten sich über die Saison weg ein Duell auf Augenhöhe, welches nicht nur einmal hitzig wurde und für strittige Szenen sorgte. Auch heute gibt es sicher einige Szenen, die die Formel-1-Welt spalten werden. Auch im Mittelfeld war einiges an Action geboten. McLaren lieferte einen dominanten Start in die Saison ab, wurde dann aber von Ferrari eingeholt und auch Alpine und AlphaTauri mischten mit, wenn es um die Vergabe der besten Positionen ging. Nach ihrem starken letzten Jahr durch die Regeländerungen eingebrochen war indes Aston Martin. Sehr zum Leidwesen von Sebastian Vettel, der meist nur hinterherfuhr.

Der finale WM-Stand Über die Saison feierte Max Verstappen in der Summe 395,5 Punkte. Lewis Hamilton beendet das Jahr mit 387,5 Punkten. Valtteri Bottas schließt die WM auf Position drei der Fahrer-WM ab. 226 Zähler holte der Finne. Sebastian Vettel rangiert auf Platz zwölf, Mick Schumacher auf der 19.

Vettel bleibt ohne Punkte Sebastian Vettel bleibt beim letzten Rennen der Saison ohne Punkte. Der Deutsche kommt auf Platz elf über die Ziellinie. Mick Schumacher wurde 14.

"Es fühlt sich unglaublich an" Max Verstappen zeigt sich im ersten Interview sachlich, aber auch emotional. "Es ist unglaublich", so Verstappen. "Ich habe das ganze Rennen über gekämpft und dann hatte ich in der letzten Runde die Gelegenheit. Endlich hatte ich mal ein bisschen Glück. Ich möchte mich auch an Checo bedanken, er ist der beste Teamkollege." Gemeint ist damit natürlich die Szene, in der Sergio Pérez alles gegeben hat, um Hamilton aufzuhalten.

Faire Geste von Hamilton Lewis Hamilton gehörte heute sicherlich zu den großen Verlierern. Bis zur vorletzten Runde sah er wie der sichere Sieger und Weltmeister aus, dann aber kam alles ganz anders und Verstappen kämpfte sich noch vorbei. Hamilton zeigt sich aber fair und gehört bei seiner wohl bittersten Niederlage zu den ersten Gratulanten von Max Verstappen.

Max Verstappen holt ersten WM-Titel! Nachdem Lewis Hamilton in den vier letzten Jahren den WM-Titel sicherte, gibt es in diesem Jahr einen neuen Weltmeister: Max Verstappen behielt nach einem hitzigen Wochenende in Saudi-Arabien in Abu Dhabi die Nerven und sichert sich in einem nervenaufreibenden Abschluss den Titel. Der Niederländer hatte schon wie der große Verlierer ausgesehen, doch in den entscheidenden Phasen ging man jeweils Risiko und arbeitete sich dadurch wieder heran. Das Safety Car zum Schluss brachte dann die Entscheidung: Max Verstappen wechselte auf Soft, hatte dadurch beim Restart die besseren Reifen und ging noch an Lewis Hamilton vorbei. Was für ein packendes Finish! Verstappen feiert ausgelassen mit seinem Team den ersten WM-Titel. Für Red Bull ist es der erste Fahrer-Titel nach einer langen Durststrecke. 2013 hatte Sebastian Vettel dem Team zum letzten Mal die Fahrer-WM gesichert.

Ende Rennen 60 Das Rennen auf dem Yas Marina Circuit ist beendet. Red Bull feiert natürlich ausgelassen, während bei Mercedes dicke Luft herrscht. Dritter wird Carlos Sainz vor Yuki Tsunoda. Pierre Gasly wird Fünfter vor Valtteri Bottas und Lando Norris. Fernando Alonso, Esteban Ocon und Charles Leclerc komplettieren die Top Ten.

Max Verstappen gewinnt das Rennen des Abu Dhabi Grand Prix 58 Max Verstappen hält sich vor Lewis Hamilton, überquert die Linie auf Platz eins und krönt sich tatsächlich auf den letzten Metern noch zum Weltmeister!

Verstappen hält dagegen! 58 Lewis Hamilton versucht alles, um wieder vorbeizukommen, doch Verstappen hält dagegen. Kann er das durchbringen? Am Funk von Mercedes ist der Ärger indes groß. Man fühlt sich von der Rennleitung beim Restart betrogen, nachdem es doch noch Zurückrundungen gab.

Überholmanöver von Max Verstappen 58 Was für ein Ding. Max Verstappen gibt volles Risiko und geht in der Haarnadelkurve an Lewis Hamilton vorbei. Kann Hamilton noch dagegenhalten oder war das die entscheidende Szene im WM-Kampf?!

Safety Car kommt rein 57 Das Safety Car kommt am Ende dieser Runde ein und jetzt ist wieder alles offen. Kann Verstappen noch einmal angreifen?

Es gibt doch Zurückrundungen! 57 Und jetzt gibt es doch ein paar Zurückrundungen, somit rutscht Verstappen wieder ganz nah an Lewis Hamilton heran. Es werden spannende finale Kilometer! Mercedes ist mit dieser Entscheidung natürlich gar nicht glücklich, Toto Wolff wendet sich sofort über Funk an Masi.

Aufgabe von Sergio Pérez 56 Sergio Pérez kommt an die Box und wird aufgefordert, sein Auto abzustellen. Damit ist jetzt Carlos Sainz Dritter. Die Rennleitung gibt derweil bekannt, dass die hinteren Autos sich nicht zurückrunden dürfen. Das ist richtiges Pech für Verstappen, der da hinter eine Gruppe hängt.

Nur noch drei Runden 56 Das Auto von Lance Stroll hängt am Haken und inzwischen sind es nur noch drei Runden, die zu absolvieren sind.

So kam es zum Crash 55 Eine Wiederholung zeigt, wie es zum Crash kam. Latifi hatte mit Mick Schumacher um den 16. Platz gekämpft, war dann rausgekommen in den Dreck und hatte sein Auto verloren.

Boxenfunk Lewis Hamilton 54 Hamilton flucht mächtig am Funk! Da wird von der FIA jedes Wort überpiept. Er wird jetzt hoffen, dass das Safety Car lange genug draußen bleibt. Bei Red Bull wird man auf eine schnelle Freigabe hoffen.

Boxenstopp von Max Verstappen 54 Max Verstappen kommt an die Box und wechselt noch einmal die Reifen. Von Hard geht der Niederländer auf Soft. Damit möchte er dann noch einmal in Richtung Hamilton angreifen.

Safety Car 53 Das Safety Car kommt auf die Strecke! Nicholas Latifi war in Kurve 14 gecrasht.

Verstappen läuft die Zeit davon 52 Das Rennen dürfte entschieden sein. Max Verstappen geht mit 11,6 Sekunden Rückstand in die 52. Runde in diesem Rennen und sehr viele Runden sind ja jetzt nicht mehr zu fahren. Da müsste schon viel passieren, wenn die WM nicht an Hamilton geht.

Boxenfunk Lewis Hamilton 51 "Wir denken, dass die Problemkerbs in den Kurven 15 und 16 liegen", unterrichtet man Lewis Hamilton. Die heißt es nun, zu vermeiden.

Boxenstopp von Lando Norris 50 Lando Norris kommt an die Box und wechselt noch einmal den Reifen. Wie der Mercedes-Funk verrät, hat es da wohl einen schleichenden Plattfuß gegeben.

Boxenfunk Lewis Hamilton 48 "Wie viele Runden noch?", fragt Hamilton nach. "Noch elf Runden", antwortet ihm das Team. 12,3 Sekunden liegt er vor Max Verstappen.

Bottas kämpft mit Norris 47 Etwas weiter hintern kämpft Valtteri Bottas gerade gegen Lando Norris um Position fünf im Rennen. Beide sind auf dem Hard.

Hamilton arbeitet sich langsam vor 46 Lewis Hamilton arbeitet sich derzeit langsam in der Gruppe vor. Charles Leclerc ist bereits überrundet, als nächster Fahrer wartet dann Daniel Ricciardo.

Kritische Überrundungen stehen an 45 Für Lewis Hamilton und Max Verstappens stehen jetzt kritische Überrundungen an. So langsam läuft Hamilton auf die Kampfgruppe Alonso, Ocon, Ricciardo und Leclerc auf.

Pérez abgeschlagen auf Platz drei 45 Sergio Pérez fährt momentan ungefährdet auf der dritten Position im Rennen. Mit 27 Sekunden Rückstand liegt er schon deutlich hinter dem Spitzenduo.

Keine großen Sprünge mehr 43 Max Verstappen kann aktuell keine großen Sprünge mehr in Richtung Lewis Hamilton machen und derzeit sind die besseren Karten weiterhin bei Hamilton.

Überholmanöver von Pierre Gasly 42 Vor einigen Runden musste Fernando Alonso in einem engen Duell schon Yuki Tsunoda ziehen lassen, nun geht auch der zweite AlphaTauri an dem Routinier vorbei.

Verstappen macht Boden gut 42 14,3 Sekunden. Verstappen macht weiter Druck auf Lewis Hamilton. Kann er dieses Tempo weiter halten und noch einmal zu Hamilton aufschließen?

Vettel auf verlorenem Posten 41 Sebastian Vettel findet sich auf einem verlorenen Posten wieder. Nach vorne fehlen ihm zwölf Sekunden und die Top Ten sind sogar noch weiter weg. Scheint, als würde es nicht viel mehr als Platz 13 werden. Mick Schumacher ist 15.

Verstappen holt auf 38 Eine gibt eine neue schnelle Runde von Max Verstappen, der hier natürlich den Kampf um den WM-Titel noch nicht verlorengeben hat. Mercedes sagt Hamilton derweil über Funk, dass der Niederländer acht Zehntel pro Runde braucht. Vorausgesetzt natürlich, dass Hamilton seine Reifen auf einem guten Niveau halten kann.

Strecke wieder freigegeben 38 Das Auto von Antonio Giovinazzi ist weggeräumt und jetzt ist die Strecke wieder freigegeben. 20 Runden sind noch zu fahren. Hamilton ist auf dem gebrauchten Hard, Verstappen auf einem frischen Satz der gleichen Mischung.

Boxenstopp von Max Verstappen 37 Red Bull entscheidet sich indes dafür, Max Verstappen reinzuholen und noch einmal die Reifen zu wechseln. Er bekommt einen frischen Hard aufgezogen.

Boxenfunk Lewis Hamilton 36 "Bleib draußen!", funkt Mercedes Lewis Hamilton. Was macht Red Bull?

Virtuelles Safety Car 36 Das virtuelle Safety Car kommt zum Einsatz und jetzt könnte sich noch einmal die Möglichkeit für einen Stopp ergeben.

Defekt bei Antonio Giovinazzi 36 "Kein Schalten", wird Giovinazzi gefunkt. De wird langsam und stellt in Kurve ab. Wird es jetzt ein Safety Car oder virtuelles Safety Car geben?

Überholmanöver von Valtteri Bottas 35 Valtteri Bottas gelingt es endlich, einen Platz aufzuholen und übernimmt den achten Rang von Charles Leclerc.

Unauffälliges Vettel-Rennen 34 Sebastian Vettel fährt derzeit ein unauffälliges Rennen und momentan schaut es nicht so aus, als könnte der Deutsche beim letzten Rennen in der Saison noch Punkte mitnehmen. Er liegt auf Rang 14.

Bottas hängt hinter Leclerc 33 Valtteri Bottas hängt derzeit hinter Charles Leclerc fest. Obwohl der Spanier im schwächeren Auto sitzt, kommt der Mercedes-Pilot nicht so recht in eine Angriffsposition.

Fünf Sekunden Vorsprung für Hamilton 32 Lewis Hamilton hat seinen Vorsprung inzwischen auf gut fünf Sekunden vergrößert. Da wird es ganz schwer, für Verstappen das Blatt noch einmal zu seinen Gunsten zu drehen. Sergio Pérez liegt 25 Sekunden hinter dem Duo.

Boxenstopp von Valtteri Bottas 31 Valtteri Bottas kommt an die Box und tauscht von Medium auf Hard. Somit müssen jetzt nur noch Alonso und Gasly stoppen. Sie liegen auf den Plätzen vier und fünf.

Drei Fahrer noch ohne Stopp 30 Der Großteil des Feldes hat inzwischen den ersten Stopp absolviert. Valtteri Bottas ist noch auf dem Startreifen und auch Fernando Alonso und Pierre Gasly haben noch nicht gewechselt. Sie waren auf Hard gestartet.

Hamilton setzt sich weiter ab 30 An der Spitze hat sich Lewis Hamilton derweil weiter von Max Verstappen absetzen können. 3,2 Sekunden liegen zwischen den beiden Fahrern.

Defekt bei George Russell 28 Technische Probleme auch bei George Russell. Das Auto rollt auf der Gegengeraden und er kommt in langsamer Geschwindigkeit an die Box. Dort dürfte dann auch sein Rennen vorzeitig enden.

Aufgabe von Kimi Räikkönen 27 Undankbares Karriere-Ende für Kimi Räikkönen. Es trifft genau das zu, was der Routinier nicht wollte. Er kann das Rennen nicht beenden und muss aufgeben. Über Funk meldet er Bremsversagen.

Gelbe Flagge 26 Probleme bei Kimi Räikkönen! Der Finne wird in Kurve 6 langsamer und es scheint einen technischen Defekt zu haben.

Boxenstopp von Sebastian Vettel 24 Sebastian Vettel war inzwischen auch an der Box und hat seinen Startreifen gegen die härteste Mischung eingetauscht. Es geht auf Platz 17 zurück.

Boxenstopp von Yuki Tsunoda 24 Yuki Tsunoda war eigentlich gut dabei, jetzt aber fällt der Rookie bei AlphaTauri durch einen langsamen Stopp einige Plätze nach hinten.

Hamilton kommt wieder weg 23 Der Abstand war geschmolzen, mit freier Fahrt scheint Lewis Hamilton jetzt aber wieder wegkommen zu können. 2,5 Sekunden liegen schon wieder zwischen den beiden Piloten.

Boxenstopp von Sergio Pérez 22 Sergio Pérez hat seine Aufgabe erfüllt und wird jetzt natürlich an die Box geholt, damit er seinen Softreifen abgeben kann. Er bekommt den Hard.

Überholmanöver von Lewis Hamilton 21 In Runde 21 kommt Hamilton in Kurve 6 endlich vorbei, während Pérez Verstappen noch einmal Windschatten mitgibt und seinen Teamkollegen dann passieren lässt. "Checo ist eine Legende", funkt Verstappen.

Verstappen ist da! 21 Sergio Pérez hat alles gegeben und Red Bull zurück ins Spiel gebracht! Max Verstappen kommt von hinten immer näher, während Hamilton versucht, an Pérez vorbeizukommen. "Das ist ganz schön gefährliches Fahren", schimpft Hamilton derweil.

Boxenstopp von Carlos Sainz 20 Carlos Sainz kommt derweil an die Box und wechselt als vorletzter Starter vor Soft auf Hard.

Sergio Pérez hält dagegen! 20 Was für ein Kampfgeist! Sergio Pérez ist gegen Lewis Hamilton klar im Nachteil, doch der Mexikaner gibt dennoch alles und kontert bisher jede Attacke gegen Hamilton.

Boxenfunk Sergio Pérez 19 "Halte Lewis auf!", funkt Red Bull an Sergio Pérez. Sicherlich keine leichte Ausgabe, denn die Reifen haben ihre beste Zeit schon hinter sich.

Boxenstopp von Daniel Ricciardo 19 Daniel Ricciardo war als nächster Pilot an der Box und ist jetzt ebenfalls auf der härtesten Mischung. Auf Position 17 ordnet sich der Australier wieder ein.

Überholmanöver von Max Verstappen 18 Max Verstappen setzt in Kurve 6 an und überholt Carlos Sainz ihm Kampf um Position drei., Der Spanier versucht den Konter, muss aber zurückstecken. Mit acht Sekunden hat Verstappen aber weiter zu Hamilton verloren. Der seinerseits schließt langsam zu Pérez auf.

Verstappen hängt hinter Sainz 17 Bei Red Bull passt heute nicht alles zusammen und derzeit beißt sich Max Verstappen die Zähne an Carlos Sainz aus, der sicher weiter auf dem Soft durchkämpft. Für ihn ist es ganz wichtig, ihn jetzt bald zu überholen, damit Hamilton nicht weiter entflieht.

Vettel auf Rang zwölf 17 Durch die Stopps im Mittelfeld ist Sebastian Vettel wieder ein paar Plätze nach vorne gerutscht. Er liegt momentan auf Rang zwölf und ist im DRS-Fenster zu Antonio Giovinazzi, dessen Formel-1-Karreire nach diesem Rennen vorerst endet.

Boxenstopp von Charles Leclerc 16 Die nächsten Fahrer kommen an die Box und holen sich neue Fahrer ab. Leclerc biegt ab und auch Ocon hat gewechselt. Angeführt wird das Rennen von Sergio Pérez. Mit ihm wird Red Bull jetzt sicher versuchen, Hamilton auszubremsen.

Boxenstopp von Lewis Hamilton 15 Lewis Hamilton kommt an die Box und wechselt jetzt ebenfalls seinen Reifen. Von Medium geht es auf Hard. Er bleibt souverän vor Verstappen und hat dazu noch Carlos Sainz als Puffer.

Leclerc auf Abwegen 14 Charles Leclerc mit einem großen Fehler. Der Monegasse scheint überrascht, dass Verstappen neben ihm auf die Strecke zurückkommt und es geht durch die Auslaufzone. Verstappen hat derweil Lando Norris überholt.

Boxenstopp von Max Verstappen 14 Max Verstappen kommt an die Box und holt sich einen frischen Reifen ab. Natürlich gibt es jetzt den Hard, mit dem er versuchen wird, durchzufahren. Der Stopp läuft schnell und auf Platz fünf kommt Verstappen wieder auf die Strecke.

Red Bull verliert immer weiter 13 Derzeit ist Red Bull hier klar in der Rolle der Verlierer. Immer weiter verliert Max Verstappen in Richtung Lewis Hamilton, der eine schnelle Runde nach der anderen abspulen kann.

Boxenfunk Max Verstappen 12 "Ich habe echt Probleme mit den Reifen!", funkt Max Verstappen an seine Box.

Schon sind es vier Sekunden 12 Hamilton setzt erneut die schnellste Runde hin und vergrößert seinen Vorsprung inzwischen auf 4,7 Sekunden.

Boxenstopp von Mick Schumacher 11 Mick Schumacher biegt als erster Fahrer zu seinem Boxenstopp ab und absolviert den Stopp. Es geht vom Soft auf den Hard. Dadurch fällt er wieder hinter George Russell zurück.

Hamilton fliegt davon 10 Lewis Hamilton ist weiterhin richtig stark unterwegs auf seinem Medium und hat seinen Abstand zu Verstappen auf 3,5 Sekunden vergrößern können. Damit hat Red Bull jetzt auch strategisch weniger Möglichkeiten.

Große Lücke zu Sainz 9 Sergio Pérez fährt relativ nah hinter Verstappen, wird seinen Teamkollegen aber natürlich nicht angreifen. Dahinter klafft dann schon eine größere Lücke. Carlos Sainz kann den Anschluss nicht halten und liegt elf Sekunden hinter dem Mexikaner.

Boxenfunk Max Verstappen 9 "Ich fange ein, ein paar Probleme zu bekommen", funkt Max Verstappen an seine Box. Neun Runden haben seine Softs bereits auf dem Buckel.

Hamilton entflieht Verstappen 8 Lewis Hamilton gibt an der Spitze derweil weiterhin alles und hat seinen Vorsprung zu Verstappen weiter vergrößern können. Für ihn gilt es natürlich jetzt, die Gefahr eines Undercuts zu minimieren.

Boxenfunk bei Red Bull Racing 7 Im Hintergrund läuft der Funk zwischen Red Bull und der Rennleitung weiterhin heiß. Red Bull hat dem FIA-Renndirektor Michael Masi über Funk seine Meinung erneut mitgeteilt, aber die Antwort lautet: "Die Stewards haben sich den Vorfall angesehen und eine Untersuchung nicht für nötig befunden."

Überholmanöver von Sebastian Vettel 6 Sebastian Vettel kann gegen Teamkollege Lance Stroll eine Position gutmachen und ist jetzt 14. Mick Schumacher hält derweil Position 18 relativ souverän gegen George Russell.

Kann Verstappen noch einmal eingreifen? 5 Kann Max Verstappen jetzt noch einmal eingreifen? Der Niederländer liegt derzeit knapp zwei Sekunden hinter Lewis Hamilton, der momentan die besseren Chancen hat, den Titel einzusacken. Sergio Pérez ist Dritter vor Carlos Sainz und Lando Norris. Valtteri Bottas liegt auf Platz acht.

Vettel auf Platz 14 4 Bei dem Drama vorne sind die hinteren Positionen etwas untergegangen. Viel gibt es aber nicht zu berichten. Sebastian Vettel fährt auf dem 15. Platz. Mick Schumacher hat George Russell kassiert und ist 19.

Boxenfunk bei Red Bull Racing 3 Red Bull meldet sich nach dieser Situation natürlich direkt bei der Rennleitung. "Er hat ihn da rausgedrängt", sagt Michael Masi am Funk. "Wir haben ihn gebeten seinen Vorteil zurückzugeben" Hießt, Hamilton hatte kurz darauf rausgenommen, musste seine Spitze aber nicht abgegeben.

Keine Untersuchung 3 Die Rennleitung entscheidet: Lewis Hamilton muss seine Führung nicht an Max Verstappen abgeben. 1,6 Sekunden liegen zwischen Hamilton und Verstappen.

Es geht in die zweite Runde 2 Hamilton führt das Rennen vor Verstappen und Pérez an. Nun kommt es darauf an, was die Rennleitung entscheidet. Pro Hamilton oder pro Verstappen?

Jetzt kommt das Drama 1 Das große Drama lässt aber nicht auf sich warten. Max Verstappen greift in Kurve sechs an, setzt sich neben Lewis Hamilton und Hamilton geht in die Auslaufzone. Der Brite kommt vor Verstappen wieder auf die Strecke. Der schimpft natürlich direkt am Funk. Hamilton seinerseits meldet, dass Verstappen ihn von der Strecke gedrückt hatte.

Start Rennen 1 Die Ampeln sind aus, die WM-Entscheidung in Abu Dhabi läuft! Lewis Hamilton kommt richtig gut weg und kassiert Max Verstappen am Start.

Bald geht's los! Das Feld kehrt langsam zurück in die Startaufstellung. Jetzt dauert es nicht mehr lange bis zum letzten, hochspannenden Rennen der Formel 1 im Jahr 2021!

Es geht auf die Einführungsrunde Die Spannungskurve steigt an! Die Fahrer gehen ein letztes Mal in dieser Saison auf die Einführungsrunde. Wird Lewis Hamilton mit dem achten Titel zum erfolgreichsten Fahrer oder schafft es Max Verstappen, seinen ersten WM-Titel einzufahren?

Die Bedingungen Die Streckentemperatur in Abu Dhabi liegt kurz vor dem Start bei 29 Grad. Die Luft hat sich auf 24 Grad aufgewärmt. Also ähnlich wie gestern im Qualifying. Dort kam Verstappen am besten zurecht.

Es heißt Abschied nehmen Beim Saisonfinale heißt es auch Abschied nehmen. Formel-1-Urgestein Kimi Räikkönen macht nach 2021 Schluss und ist für Alfa Romeo an den Start. Der "Iceman" wird in Abu Dhabi sein 349. Rennen fahren und mit ihm wird die Formel 1 eines ihrer markantesten Charaktere verlieren. Vor dem Rennen wurde Räikkönen von der FIA am Grid verabschiedet. Auch sein Teamkollege Antonio Giovinazzi fährt vorerst seinen letzten Grand Prix in der Formel 1, nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde. 2022 wird er in der Formel E fahren. Mit Honda verabschiedet sich zudem einer der Motorenhersteller.

Mazepin fehlt beim Saisonfinale Beim Saisonfinale nicht an den Start gehen können wird Nikita Mazepin. Der Russe verpasst das Rennen in Abu Dhabi nach einem positiven Coronatest. Mazepin zeigt keine Symptome und es geht ihm gut. Damit wird das Starterfeld nur aus 19 Fahrern bestehen, denn laut Reglement kann Haas keinen Ersatzpiloten einsetzen, da dieser mindestens eine Trainingssession hätte fahren müssen.

Vettel von Platz 15 Sebastian Vettel gehörte gestern zu den Fahrern, die nach dem Qualifying einen richtig dicken Hals hatten. Der Heppenheimer hatte auf seinen Qualifyingrunden immer Pech mit dem Verkehr und hing in Staus fest, die sich auf der Strecke bildeten, weil jeder Fahrer die beste Position auf der Strecke wollte. Damit ging es dann nur bis auf Platz 15. Für Mick Schumacher war schon im Q1 Schluss. Er startet von Platz 19.

Norris überrascht auf Platz drei Eine große Rolle im WM-Kampf könnte Lando Norris spielen. Der McLaren-Pilot lieferte gestern ein starkes Qualifying ab und setzte sich auf dem dritten Startrang. Neben ihm wird Sergio Pérez im zweiten Red Bull stehen. Carlos Sainz setzte seinen Ferrari auf Startrang fünf. Erst dahinter findet sich der zweite Mercedes von Valtteri Bottas wieder. Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon und Daniel Ricciardo komplettieren die Top Ten.

Die Konstrukteurs-WM Die Konstrukteurs-WM scheint hingegen sicher in den Händen von Mercedes. Mercedes liegt vor dem letzten Wochenende der Saison 28 Punkte vor Red Bull. Da müsste beim Finale viel passieren, damit Mercedes nicht den achten Titel in Folge feiern kann. Ferrari hat sich im Kampf um Platz drei 38,5 Punkte von McLaren abgesetzt und auch Alpine genießt einen guten Vorsprung in Richtung AlphaTauri.

Wie wird Verstappen Weltmeister? Die Rechnung beim großen Finale ist durch den Punktgleichstand natürlich ganz einfach: Wer vor dem anderen ins Ziel kommt, ist Weltmeister. Ausnahmen: Wenn beide keine Punkte holen, siegt Max Verstappen, da er mehr Siege hat. Sollte Hamilton auf Platz neun ins Ziel kommen und Verstappen auf dem zehnten Platz, dann könnte Verstappen mit dem Zusatzpunkt der schnellsten Rennrunde ebenfalls Champion werden, obwohl er hinter Hamilton ins Ziel kommt.

Verstappen beim WM-Krimi von der Pole Es ist alles angerichtet für einen packenden Showdown in Abu Dhabi. Vor dem Rennen liegen die beiden WM-Rivalen Max Verstappen und Lewis Hamilton gleichauf in der WM. Einzig durch mehr Siege in der Saison geht Verstappen als WM-Führender in den letzten Grand Prix. Umso wichtiger war gestern das Qualifying. Darin Druck ausüben konnte Max Verstappen, der sich mit einer dominanten Vorstellung gegenüber Lewis Hamilton durchsetzen konnte. Hamilton aber steht direkt daneben. Für zusätzliche Spannung sorgen die unterschiedlichen Reifenmischungen am Start. Verstappen startet auf dem Soft, Hamilton wird mit Medium losfahren.