München/Austin - Die Formel 1 will offenbar schon bald eine neue Serie für Frauen an den Start bringen.

Wie die britische "BBC" am Rande des US-Grand-Prix in Austin berichtet, könnte es bereits im kommenden Jahr so weit sein.

Demnach richtet sich die Serie an Frauen ab 16 Jahren, insgesamt sollen zwölf bis 15 Cockpits vergeben werden.

Finanzierung der neuen Frauenserie soll gesichert sein

Ein Formel-1-Sprecher wollte keine detaillierten Angaben machen, habe aber betont, dass man die Aufstiegschancen für Frauen verbessern wolle, hieß es weiter.

Wie die "BBC" unter Berufung auf F1-Insidern meldet, sei auch die notwendige Finanzierung bereits gesichert.

Wirtschaftliche Probleme hatten indes in diesem Jahr zum vorzeitigen Saisonende der 2019 eingeführten Frauen-Rennserie "W-Series" geführt. Die letzten beiden Rennen konnten nicht mehr ausgetragen werden.

Formel 1: Hamilton kritisiert mangelnde Förderung von Frauen

Die Berichte über einen neuen Vorstoß der Formel 1 für die Etablierung einer Frauen-Serie wurden nur einen Tag nach der Kritik von Lewis Hamilton öffentlich.

Der siebenmalige Weltmeister hatte sich in Austin darüber beschwert, dass die Belange von Fahrerinnen bislang vernachlässigt worden waren. "Während der gesamten Zeit, in der es die Formel 1 gibt, hat man sich nicht genug auf Frauen im Sport konzentriert, und auch jetzt wird darauf nicht genug Wert gelegt", kritisierte Hamilton.

Mit der neuen Serie soll nun der nächste Versuch gestartet werden, Frauen den Aufstieg in die Königsklasse des Motorsports zu ebnen.

