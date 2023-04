Melbourne (SID) - Nach einer wilden Startphase ist der Große Preis von Australien früh unterbrochen worden - und Weltmeister Max Verstappen hat seine Führung vorerst verloren. Gleich am Start ging das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton am Pole-Setter im Red Bull vorbei, in der siebten Runde sorgte dann ein Unfall von Williams-Pilot Alexander Albon zunächst für eine Safety-Car-Phase.

Russell nutzte diese für einen frühen Boxenstopp, Rekordweltmeister Hamilton dagegen wurde von der Mercedes-Box nicht zum Reifenwechsel gerufen. Weil die Aufräumarbeiten nach dem Crash, den Albon unverletzt überstand, aufwendiger waren, wurde das Rennen wenig später mit Roter Flagge unterbrochen.

Alle Piloten konnten nun die Reifen ohne Zeitverlust wechseln, ein großer Nachteil für Russell. Hamilton wird das Rennen um 7.33 Uhr MESZ als Führender vor Verstappen wiederaufnehmen, dahinter steht Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso.