München - Wann der Protest des Aston-Martin-Teams gegen das Rennergebnis beim Grand Prix von Ungarn verhandelt wird, steht noch nicht fest. Dennoch könnte Sebastian Vettel seinen zweiten Platz theoretisch schon am Montag (9. August) zurückbekommen.

Denn am Montag um 15:00 Uhr findet via Videokonferenz eine Anhörung zum Revisionsantrag statt, den Aston Martin neben dem offiziellen Protest ebenfalls bei der FIA eingereicht hat. Dabei handelt es sich um das gleiche Rechtsmittel, das Red Bull nach der Silverstone-Kollision (erfolglos) eingesetzt hat, um womöglich eine schärfere Strafe gegen Lewis Hamilton zu erwirken.

Was die Revision von der Berufung unterscheidet

Der Unterschied zwischen einem Protest und einer Revision laut Artikel 14 des Internationalen Sportgesetzbuchs ist schnell erklärt: In einem Berufungsverfahren entscheiden unabhängige Richter über den Ausgang eines Falls. Bei einer Revision hingegen bewerten die gleichen Rennkommissare wie beim ursprünglichen Rennen den Fall neu.

Das geht nur dann, wenn vom Antragsteller neue Beweise vorgelegt werden können, die sowohl signifikant als auch relevant und den Kommissaren zum Zeitpunkt des ursprünglichen Urteils noch nicht vorgelegen sind. Im ersten Schritt wird normalerweise darüber entschieden, ob eine Revision überhaupt zulässig ist. Im zweiten Schritt kann's dann (theoretisch) ein neues Urteil geben.

Für die Anhörung am Montag hat die FIA bis zu drei Vertreter von Aston Martin eingeladen, die das Team selbst benennen kann. Fest steht, dass der Teammanager/Sportdirektor dabei sein muss. Das wird Andy Stevenson sein. Vor Ort in Ungarn hatte am Sonntag Otmar Szafnauer die Gespräche mit der FIA übernommen. Stevenson war da nämlich schon auf der Heimreise.

Bezüglich des separaten Berufungsverfahrens gibt's übrigens vorerst keine Neuigkeiten rund um Aston Martin und Sebastian Vettel. Es ist anzunehmen, dass die FIA erst den Ausgang der Revision am Montag abwartet, ehe weitere Schritte ergriffen werden. Denn wenn die Kommissare entscheiden, dass Vettel Platz zwei zurückbekommt, wäre eine Berufung ohnehin obsolet.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.