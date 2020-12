Köln (SID) - Im Formel-1-Cockpit war Lewis Hamilton dem Wiesbadener Nico Rosberg in gemeinsamen Mercedes-Zeiten oft voraus, außerhalb des Rennwagens sieht sich Rosberg allerdings als Vorreiter. Hamilton setze "sich auch gegen Klimawandel ein, im Grunde begibt er sich ein bisschen in meine Fußstapfen auf diesem Weg in die Nachhaltigkeit", sagte Rosberg der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Rosberg, der dem Briten Hamilton 2014 und 2015 im WM-Kampf unterlegen war und 2016 nach seinem Titelgewinn zurücktrat, investiert seit einigen Jahren in nachhaltige Technologien. Der 35 Jahre alte Familienvater steigt auch mit einem Team in die neue Rennserie Extreme E ein - dort trifft er ab März 2021 auf Hamilton, der ebenfalls einen Rennstall gegründet hat.

Die Extreme E fährt mit vollelektrischen SUVs in Regionen, die besonders durch Umwelteinflüsse und den Klimawandel betroffen sind, um die Welt auf die Schäden durch Menschenhand aufmerksam zu machen. Laut Rosberg wird sein Duell mit Hamilton in der Extreme E "auf eine neue Ebene" gebracht, "aber dieses Mal nicht nur um zu gewinnen, sondern auch um Gutes zu tun".

Rosberg ist der einzige Fahrer, der in mindestens einer Saison die beiden siebenmaligen Weltmeister Hamilton und Michael Schumacher im gleichen Auto geschlagen hat. Beide seien auf ihre Weise einzigartig, sagte der Wahl-Monegasse: "Schumacher war sicher der kompletteste Rennfahrer von allen. Die Art und Weise, wie er diesen Sport gelebt hat, die Motivation, sich selbst und das Team in jedem erdenklichen Bereich zu verbessern, das ist schon gigantisch, und das hat es meiner Meinung nach so nicht ein zweites Mal gegeben in der Formel 1."

Hamilton hingegen sei "ein Naturtalent, ein Rennfahrer von einem anderen Planeten. Er setzt sich in einen Rennwagen und ist sofort schnell, das ist schon stark."