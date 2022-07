Silverstone (SID) - Ein schwerer Unfall mit fünf beteiligten Piloten hat beim Großen Preis von Großbritannien in der ersten Runde für eine Rote Flagge gesorgt. In die Massenkarambolage im hinteren Feld waren fünf Autos involviert, am heftigsten war der Chinese Zhou Guanyu betroffen, dessen Alfa Romeo mit hoher Geschwindigkeit abflog. Die Regie zeigte zunächst keine Wiederholung der Szene. Ein Alfa-Romeo-Sprecher gab laut Sky erste Entwarnung.

Ebenfalls involviert waren Alexander Albon (Williams), George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) und Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Diese vier Piloten waren wohlauf.