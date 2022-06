München - Es waren erschreckende Bilder, die sich nach dem Großen Preis von Aserbaidschan boten.

Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton kam von Rückenschmerzen geplagt kaum aus seinem Boliden. Der Brite hielt sich immer wieder den Rücken und lief langsam und völlig steiff durch den Paddock. "Ich kann den Schmerz kaum erklären. Am Ende betet man nur, dass es zu Ende ist", verlautbarte er.

Zwar bot der Anblick des 37-Jährigen die drastischsten Bilder, alleine war er mit seinem Problem aber nicht.

Gasly und Hamilton beklagen Rückenschmerzen

So beklagte sich unter anderem auch AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly, mit 26 immerhin elf Jahre jünger als Hamilton, über starke Rückenschmerzen. "Ich setzte meine Gesundheit aufs Spiel", wählte er nach dem Rennen drastische Worte. "Ich bin extrem verspannt. Das ganze Wochenende über, jeden Morgen, war die Halswirbelsäule und der Oberkörper so verspannt wie nie", führte er seine Leiden aus.

Grund für das Desaster ist das starke Bouncing, sprich das Auf- und Abhüpfen des Boliden, was durch die neue Generation an Fahrzeugen zu einem großen Problem geworden ist. Weil die Teams versuchen so niedrig wie möglich zu fahren, wird das Auto aufgrund des Ground Effects so stark in Richtung Asphalt gesaugt, dass jede kleine Bodenwelle direkt an den Wagen und den Körper des Fahrers weitergeleitet wird.

"Meine Bandscheiben leiden darunter", berichtete Gasly ebenfalls, dass jede kleine Unebenheit direkt an seine Wirbelsäule weitergegeben wird.

Weniger Bouncing - weniger Performance

Zwar könnte das Problem gelöst werden, wenn die Boliden von den Teams anders eingestellt werden, dies würde allerdings zu einem Performance-Verlust führen. "Ich setze meine Gesundheit für Performance aufs Spiel", so der Franzose weiter.

"Das würde ich immer tun, denn ich bin Rennfahrer und möchte immer das schnellstmögliche Auto haben. Wenn das bedeutet, dass ich danach eineinhalb Stunden Massage benötige und ein Jahr leide, dann leide ich für ein Jahr. Mit 45 oder 50 rede ich dann vielleicht anders darüber, aber das ist im Moment das Problem, das wir haben."

Dennoch richtet der AlphaTauri-Pilot schon jetzt einen verzweifelten Appell an den Weltverband FIA: "Wir bitten Sie, Lösungen zu finden, damit wir nicht mit 30 Jahren am Stock gehen", flehte der 26-Jährige.

