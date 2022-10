Mexiko-Stadt (SID) - Mick Schumacher will sich von den Spekulationen um seine Zukunft in der Formel 1 nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Debatte auszublenden, "ist nicht schwierig. Ich bin hier, um einen guten Job zu machen. Darauf liegt mein Fokus. Das ist, was ich kontrollieren kann", sagte Schumacher vor dem Großen Preis von Mexiko (Sonntag, 21.00 Uhr MEZ/Sky): "Ich versuche einfach mein Bestes zu geben."

Der 23-Jährige hat seinen Platz im Haas-Team für die kommende Saison noch nicht sicher. Eine Entscheidung könnte nach dem drittletzten Saisonrennen in Mexiko fallen. Schumacher hofft in der Höhenlage auf ein gutes Abschneiden. "Der Speed ist da. Ich sehe keinen Grund, warum das Auto nicht gut funktionieren sollte", sagte Schumacher.