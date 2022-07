München - Die Zukunft von Sebastian Vettel in der Formel 1 ist weiterhin ungewiss. Laut "Sky Sports"-Boxengassen-Reporter Ted Kravitz hat Aston Martin dem Deutschen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt.

Er erklärte, dass er nicht wisse, ob der viermalige Weltmeister das Angebot annehmen werde. Seiner Meinung nach gebe es jedoch mehrere Hinweise darauf, dass der Heppenheimer der Formel 1 nach dieser Saison den Rücken kehren wird.

Zu den Anzeichen sollen unter anderem gehören, dass Vettel in den vergangenen Wochen recht kritisch mit dem Team umgegangen sei. Eigentlich ist dieses Verhalten untypisch für den 35-Jährigen.

Hört Sebastian Vettel tatsächlich auf?

"Außerdem bringt er wie in Österreich seine Kinder mit an die Strecke. All das deutet für mich darauf hin, dass es sein letztes Jahr in der Formel 1 ist", so Kravitz, der bei Fans und Fahrern einen guten Ruf genießt, weiter.

Auch der Fakt, dass Sebastian Vettel in den vergangenen Wochen immer wieder in historischen Rennwagen über die Strecke fuhr (in Silverstone in einem 92er Williams, in Frankreich in einem Aston Martin aus dem Jahr 1922) stellen für Kravitz Hinweise für ein baldiges Karriereende dar.

Trotzdem stellte er am Ende nochmal klar, dass er nicht wisse, wie sich Vettel entscheiden wird. Trotzdem hat er eine Tendenz: "Ich denke, er hat sich schon entschieden und es ist sein letztes Jahr in der Formel 1. Wir werden sehen, ob ich richtig liege."

Der Heppenheimer sammelte in der laufenden Saison bisher nur 15 Punkte und liegt mit Aston Martin weit hinter den Erwartungen.

Alle News aus der Welt des Motorsports und spannende Einblicke hinter die Kulissen auf unserem Instagram-Account ran__racing.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.