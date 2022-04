München - Es war DER Moment am ersten Trainingstag vor dem Australien-Grand-Prix in Melbourne. Nachdem er seinen Aston Martin aufgrund eines Defekts am Streckenrand abstellen musste, fuhr Sebastian Vettel direkt nach Ende des Trainings mit einem Roller zurück in die Boxengasse.

Auf der Fahrt rund um den Albert Park Circuit grüßte er die anwesenden Fans und sorgte für unzählige Memes und Kommentare in den sozialen Netzwerken.

Erlaubt war die Fahrt mit dem Scooter aber mitnichten, weshalb die Stewards der FIA eine Untersuchung gegen den Deutschen einleiteten. Der viermalige Weltmeister musste sogar persönlich erscheinen und die Situation schildern.

Das Ergebnis: Vettel wurde wegen "Betretens der Strecke ohne Erlaubnis" zu einer Geldstrafe von 5.000 Euro verurteilt. So besagt das Reglement, dass sich fünf Minuten nach dem Ende einer Session niemand außer den zuständigen Marshalls auf der Strecke befinden darf.

Vettel von Stewards für Roller-Fahrt bestraft

Demnach hätte der Aston-Martin-Pilot über Schleichwege zurück an die Box gemusst und nicht mit einem geliehenen Roller über die Strecke fahren dürfen.

Im "Sky"-Interview hatte der Heppenheimer zuvor bereits die Angelegenheit aus seiner Sicht geschildert. "Ich habe den Marshall gefragt, wie ich zurückkomme. Dann kam der Scooter. Ich habe gefragt, ob ich auch fahren kann. Er hat gesagt: 'Kein Problem, du kannst fahren.' Dann bin ich los. Ich bin ja langsam gefahren, ich fahre ja mit dem Fahrrad schneller", schmunzelte er.

Geändert hat das in Sachen Bestrafung aber nichts.

Gegen Ende des ersten Freien Trainings war Vettel aufgrund eines Defekts an seinem Motor stehen geblieben und hatte sich sogar mit einem Feuerlöscher nützlich gemacht. An der zweiten Trainingseinheit nahm er nicht teil, weil die betroffenen Teile nicht schnell genug gewechselt werden konnten.

