München - Diese Worte kamen alles andere als gut an. Formel-1-Boss Stefano Domenicali sorgte am Rande des Belgien-GP für Aufsehen, als er vor Journalisten darüber sprach, dass es auf absehbare Zeit keine Frau in die Königsklasse schaffen wird.

"Realistisch betrachtet gehe ich nicht davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren ein Mädchen in der Formel 1 sehen werden", formulierte der CEO. Dass er mit seiner Einschätzung falsch liegt, glaubt der Italiener indes nicht - "es sei denn, es schlägt ein Meteorit auf der Erde ein."

Für den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel eine "ziemlich unglückliche Wortwahl", die mögliche Karrieren von Frauen verhindern könnte.

Sebastian Vettel über Domenicali-Aussage verärgert

"Mädchen sitzen da vielleicht am Frühstückstisch und sagen, dass sie Rennfahrerin werden möchten. Und dann hat der Vater vielleicht genau dieses Statement gelesen und sagt: 'Aber du magst doch andere Dinge. Warum fokussierst du dich nicht darauf?' Und dann fokussieren sie sich darauf", sagte der Deutsche auf einer Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Belgien.

So ist es nach Meinung des Aston-Martin-Piloten enorm wichtig, derartige Statements zu unterlassen. Ohnehin sieht Vettel "keinen Grund", warum nicht auch eine Frau im Starterfeld der Königsklasse stehen könnte.

Vettel gewohnt deutlich: "Ich mache das Gegenteil: Ich ermutige alle Mädchen am Frühstückstisch, sich zu Wort zu melden und zu beweisen, dass Stefano und alle anderen Leute in diesem Fall Unrecht haben. Zu sagen, dass man gewisse Dinge nicht kann, weil man ein Mädchen ist, ist eine stereotypische Denkweise, die so langsam verschwindet, aber ganz verschwinden muss."

