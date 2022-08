München - Die Vertragsverhandlungen zwischen Haas und Mick Schumacher wurden zuletzt auf Eis gelegt. Auch wenn die Entwicklung des 23-Jährigen in den vergangenen Rennen in die richtige Richtung ging, ist völlig unklar, ob er über die aktuelle Saison hinaus für den US-Rennstall fahren wird.

Ferrari dürfte, weil Schumacher Mitglied der Ferrari-Nachwuchsakademie ist, bei einem möglichen Wechsel zu einem anderen Team ein Wort mitreden dürfen und könnte verhindern, dass Schumacher bei einem Konkurrenten unterkommt. Beispielsweise bei Alpine. Die Franzosen sind nach dem Abgang von Fernando Alonso und dem Vertragstheater mit Youngster Oscar Piastri weiterhin auf der Suche nach einem neuen Fahrer.

Sebastian Vettel soll Mick Schumacher deswegen geraten haben, die Nachwuchsakademie der Italiener zu verlassen, um auf dem Fahrermarkt freier agieren zu können. Das berichtet "Sport 1."

In Spa: Updates für Mick Schumacher

Nach einer ordentlichen Rookie-Saison in einem nicht konkurrenzfähigen Auto fuhr der Sohn von Legende Michael Schumacher 2022 in Silverstone seine ersten Punkte in der "Königsklasse" ein. Dem achten Platz in Großbritannien ließ er in Österreich mit Platz sechs seine beste Platzierung in der Formel 1 folgen.

Mit insgesamt zwölf Punkten liegt Schumacher zehn Punkte hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen, der vor allem zu Beginn der Saison gute Ergebnisse erzielte. Für Schumacher gilt es, in der zweiten Saisonhälfte zu zeigen, dass er einen Platz in der Formel 1 verdient. Gut für dieses Vorhaben: Schon in Belgien wird der Deutsche von seinem Team neue Updates bereitgestellt bekommen.

Beste Voraussetzungen also, um die nächsten Punkte einzufahren.

