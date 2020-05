München - "Um in diesem Sport das bestmögliche Ergebnis einzufahren, ist es für alle Parteien wichtig, in perfekter Harmonie zu funktionieren. Das Team und ich sind zu der Erkenntnis gekommen, dass der gemeinsame Wunsch, über die Saison hinaus weiter zusammenzuarbeiten, nicht mehr besteht."

Mit diesen trockenen Worten bestätigte Sebastian Vettel am Dienstag in einem Statement seinen Abgang bei Ferrari. Vor allem der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist dabei für viele Experten überraschend - die neue Saison ist wegen der Corona-Krise noch nicht einmal gestartet.

Seine Zukunft lässt der viermalige Formel-1-Weltmeister bisher offen, doch die Gerüchteküche brodelte schon wenige Minuten nach seinem Abschied von Ferrari heftig.

Wolff schwärmt von Vettel

Mercedes-Chef Toto Wolff gießt zusätzliches Öl ins Feuer. "Sebastian ist ein großartiger Fahrer, eine große Persönlichkeit und für jedes Formel-1-Team eine Bereicherung", erklärt Wolff gegenüber der Nachrichtenagentur "dpa".

"Mit Blick auf die Zukunft sind wir in erster Linie gegenüber unseren aktuellen Mercedes-Fahrern zu Loyalität verpflichtet."

Angenommen Mercedes steigt nicht als Team aus der Formel 1 aus - wie zu letzt kolportiert -, wird die Fahrer-Situation durch die auslaufenden Verträge von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas besonders spannend.

Hamilton sitzt beim deutschen Team sicher im Sattel, doch Bottas' Cockpit wackelte schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal.

Aus rein sportlicher Sicht wäre Vettel im Vergleich zu Bottas sicherlich ein Gewinn für das Team, doch gibt es noch weitere Aspekte, die ebenfalls ins Gewicht fallen.

Bottas oder Vettel?

Bottas ist für Mercedes bislang die perfekte Nummer 2. Der Finne stellt sich zu jeder Zeit in den Dienst des Teams und unterdrückt sein Ego. Divenhaftes Verhalten? Fehlanzeige.

Bei Vettel ist davon auszugehen, dass sich der 33-Jährige nicht ohne Widerworte hinten anstellt. Der Heppenheimer hat in seiner Karriere oftmals gezeigt, dass er für Siege alles tut und vor einem Konflikt mit einem Teamkollegen nicht zurückschreckt.

Das wissen die Verantwortlichen bei Mercedes - das weiß aber auch Hamilton. Will der amtierende Weltmeister wieder einen Unruheherd als Teamkollegen haben?

Geld spielt keine Rolle

Mit seinem bis dahin letzten deutschen Teamkollegen, Nico Rosberg, kam Hamilton trotz einer Jugendfreundschaft nicht zurecht. Rosberg forderte letztlich das Gleiche, was auch Vettel fordern wird: Chancengleichheit.

Eine mögliche Vettel-Verpflichtung muss also auch über die Bereitschaft des Briten laufen. Bei den anstehenden Vertragsverhandlungen könnte Hamilton mit einem Abgang drohen, sollte er ein Problem mit Vettel als Teamkollegen haben.

Laut Vettels eigenen Aussagen spielen die Finanzen bei Verhandlungen nur eine untergeordnete Rolle und sollten für Mercedes kein Problem darstellen. Der Ferrari-Pilot hat bei seinem bisherigen Gehalt von rund 30 Millionen Euro pro Jahr keine finanziellen Sorgen mehr.

Absage an McLaren

In der ganzen Spekulation darf eine Frage natürlich nicht untergehen: Was will Vettel eigentlich?

Verschiedenen Medienberichten zufolge hat der ehemalige Weltmeister McLaren bereits eine Absage erteilt. Experten gehen davon aus, dass Vettel auf ein Mercedes-Angebot schielt - was jedoch, wenn das Vorhaben scheitert?

Bei keinem anderen realistischen Interessenten kann Vettel regelmäßig um Siege fahren. Da der finanzielle Aspekt für ihn keine Rolle spielt, ist durchaus auch ein Jahr Pause möglich - oder sogar das Ende seiner erfolgreichen Karriere.

Karriere-Ende oder Mercedes?

Auch wenn er in seiner Zeit bei Ferrari hinter den Erwartungen zurückblieb - 14 Siege in fünf Jahren, aber kein WM-Titel -, hat es Vettel sich und allen anderen als viermaliger Weltmeister bewiesen.

Ein Engagement bei Mercedes wäre bei der aktuellen Rollenverteilung in der Formel 1 demnach die einzig reizvolle Aufgabe für den 33-Jährigen, auch wenn er wohl um den Status der Nummer 2 nicht herumkäme.

Dafür war die Dominanz von Hamilton in den vergangenen Jahren zu eindrucksvoll.

Für die Fortsetzung seiner Karriere wird Vettel in jeglicher Hinsicht zurückstecken müssen, andernfalls endet die Laufbahn des Heppenheimers trotz vier Weltmeisterschaften mit einem Scheitern.

Es sei denn er setzt 2020 seinen fünften Titel drauf.

Raman Rooprail

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.