München - Sebastian Vettel setzt sich vermehrt für das Thema Umweltschutz ein und nimmt in der Formel 1 damit eine besondere Rolle ein. Rallye-Legende Walter Röhrl kritisierte den Heppenheimer jetzt und legte ihm nahe, seine Karriere doch lieber zu beenden. Laut ihm sei es nicht zu vereinbaren, Klimaschützer und Rennfahrer im Formel-Sport zu sein.

"Ich habe mich mal gefragt, was mit ihm passiert ist. Aber wenn ich mich nach 15 Jahren im Motorsport besinne und jetzt der Meinung bin, dass ich ein Umweltsünder bin, dann muss ich aufhören, basta" äußerte sich der 75-Jährige in einem Interview mit der "Bild". "Er kann schlecht jammern, dass er was für die Umwelt tun will und gleichzeitig mit der Formel 1 um die Welt fliegen. Man muss dann schon konsequent sein Leben danach richten."

Vettel selbst hatte in einem Interview mit der "BBC" vor wenigen Wochen eingestanden, dass er sich selbst mittlerweile als Heuchler sehe, weil er weiter Formel 1 fahre. Gleichzeitig verteidigte er seinen Sport in dem Interview aber auch, weil er der Unterhaltung dient und gerade in der Pandemie-Zeit habe er den Fans geholfen.

Röhrl: "Hoffe, dass er die Formel 1 gesund verlässt"

Dass Vettel aktuell im Aston Martin auch sportlich hinterherfährt, ist für Röhrl nicht ausschlaggebend. Und auch, wenn der 34-Jährige durch sein Engagement im Umweltschutz nicht das Rennen fahren verlerne, glaubt er dennoch, dass ihm so die endgültige Motivation in einem "Geschäft der Tausendstelsekunden" verloren geht.

Röhrl hoffe, dass Vettel den Sport "unversehrt und gesund" verlassen kann und fügte hinzu: "Ich mag ihn und ich hoffe, dass er sich nicht von Autobahnen abseilt, wie es Greenpeace immer wieder tut, um den öffentlichen Verkehr lahm zu legen."

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.