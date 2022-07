München - Sebastian Vettel wird sich in den kommenden Wochen entscheiden, wie es mit seiner Karriere in der Formel 1 weitergeht. Es gab zuletzt zahlreiche Spekulationen, dass der 35-Jährige aufhören könnte.

Vettel lässt sich bei seinen Gedankenspielen nicht in die Karten schauen, verrät aber, dass er nicht weitermachen wird, nur um einfach nur dabei zu sein. Vettel will wieder um Siege fahren können. Mit Aston Martin scheint das in der aktuellen Situation kaum möglich.

Sebastian Vettel ist "positiv und konstruktiv"

Trotzdem ist Teamchef Mike Krack optimistisch. "Wir sind in Gesprächen. Sebastian ist sehr positiv, sehr konstruktiv, ich hoffe wirklich, dass wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen können", sagte der Luxemburger.

Ein wichtiger Punkt: Vettel wirkt seit 2021 an der Entwicklung des Rennstalls mit. "Er sollte bei der Investition, die er über zwei Jahre getätigt hat, auch in der Lage sein, die Früchte zu ernten und dies nicht jemand anderem überlassen", so Krack, der nochmals betonte: "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Gespräche zu einem erfolgreichen Abschluss bringen können."

Sportliche Argumente zu finden, ist allerdings nicht einfach, denn Aston Martin hat ein schwieriges Jahr, Vettel belegt WM-Platz 14, ein sechster Rang in Baku war das Highlight. Bei seinem Teamkollegen Lance Stroll läuft es sogar noch schlechter. In der Konstrukteurswertung liegt das Team auf dem vorletzten Platz.

Vettel-Boss spürt "keinen Mangel an Antrieb oder Motivation"

"Ich denke, man muss vor beiden Fahrern wirklich den Hut ziehen, wie sie damit umgehen, wie konstruktiv sie noch mit uns sind. Es gibt kein böses Wort, überhaupt nichts", lobt Krack: "Es wäre einfach für sie, frustriert zu sein, aber das ist nicht der Fall. Sowohl Lance als auch Sebastian sind in allen Meetings sehr konstruktiv, und man kann keinen Mangel an Antrieb oder Motivation spüren."

Die Aussichten, in dieser Saison noch entscheidende Schritte nach vorne machen zu können, sind trotzdem eher mau. Mit dem nächsten Rennen in Frankreich am 24. Juli beginnt die zweite Saisonhälfte. Krack kündigte an, dass man das Auto weiterentwickeln werde.

"Wir haben einen Plan, den wir vor einiger Zeit erstellt haben und den wir versuchen, so gut wie möglich zu befolgen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das Auto weiter verbessern können, und das werden wir Rennen für Rennen tun", sagte er.

