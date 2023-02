Sebastian Vettel hat seine Karriere in der Formel 1 beendet, seine Motorsport-Karriere allerdings nicht.

Und er wäre nicht der erste "Rentner", der noch einmal auf die Rennstrecke zurückkehrt, weil ihm der Adrenalin-Kick oder die Herausforderung fehlt. Vettel hat nun offenbart, was für ihn eine Art neue Liebe sein könnte.

"Ich bewundere Rallyefahrer sehr. Ich denke, das ist eine unglaubliche Fähigkeit", sagte Vettel zuletzt im Rahmen des Race of Champions. Bei dem Spaß-Event im schwedischen Schnee bekam er einen kleinen Einblick, wie es sich anfühlt, eine Rallye zu fahren.

Sebastian Vettel: Große Bewunderung

Die Rallye-WM hat er zumindest schon immer interessiert verfolgt. "Ich habe die Tatsache bewundert, dass man so schnell fahren konnte, ohne Kerbs oder Tracklimits“, sagte Vettel: "Es ging nur darum, was sich gerade neben dir befindet, egal auf welchem Gelände oder in welchen Bedingungen."

Bei dem Event für Motorsport-Stars aus allen Disziplinen hat er sich mit Rallye-Größen messen können, dabei scheiterte er zum Beispiel gemeinsam mit Kumpel Mick Schumacher im Nations Cup an Formel-2-Meister Felipe Drugovich und dem belgischen Rallyestar Thierry Neuville. "Es fühlt sich an, als käme ich mit einem Schraubenzieher und einem Hammer an, also mit zwei Werkzeugen, während sie in Kurve eins mit dem ganzen Werkzeugkasten ankommen", so Vettel.

Vettel: "Die Fahrer sind großartig"

Trotzdem lobte Vettel Rallye als einen "großartigen Sport", es gebe das Rennsport-Element und das Können, aber es sei in vielerlei Hinsicht ganz anders, so Vettel: "Ich denke, die Fahrer sind großartig. Sie bekommen aber nicht das Rampenlicht, das sie verdienen."

Sorgt er möglicherweise dafür, dass die Rallye-WM in Zukunft mehr Aufmerksamkeit erhalten wird? Durch seine Teilnahme zum Beispiel? Vettel schließt das zumindest nicht aus. "Ich denke, es ist viel Arbeit", gibt der viermalige F1-Champion zu bedenken. Aber: "Vielleicht juckt es mich irgendwann in den Fingern. Es wäre mal etwas anderes und eine neue Herausforderung."