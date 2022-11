Köln (SID) - Einer der wichtigsten Dienstwagen von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher kommt unter den Hammer. Der Ferrari F2003-GA wird am kommenden Mittwoch beim Auktionshaus Sotheby's in Genf versteigert, es handelt es sich um den Boliden mit der Chassis-Nummer 229. Im Jahr 2003 fuhr Schumacher damit zu seinem sechsten von insgesamt sieben WM-Titeln.

Sotheby's spricht von einer "außergewöhnlichen" Gelegenheit und wirbt auch mit einem Video von Schumachers Sohn Mick für die Auktion. In der damaligen V10-Ära der Königsklasse "hörten sich die Autos am schönsten an und waren am schönsten zu fahren", sagt der aktuelle Formel-1-Pilot, "ich wäre gerne in dieser Zeit unterwegs gewesen."

Ferrari hatte die Saison 2003 mit dem Vorjahreswagen gestartet, erst ab dem fünften Rennen in Spanien kam der F2003-GA zum Einsatz. Die Initialen am Ende des Namens erinnerten an den kurz zuvor verstorbenen Fiat-Boss Gianni Agnelli. Neunmal saß Schumacher in der Folge in dem Boliden, der nun versteigert wird, fünf Rennen gewann er damit.

Das Auto, konstruiert von Rory Byrne und Ross Brawn, wird auf einen Wert von 7,5 bis 9,5 Millionen Schweizer Franken (7,6 bis 9,6 Millionen Euro) geschätzt.