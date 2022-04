Köln (SID) - Nach dem guten Saisonstart geht die wiedererstarkte Scuderia Ferrari beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola (Sonntag, 15.00 Uhr/RTL und Sky) als Topfavorit an den Start. Sportwettenanbieter bwin zahlt bei einem neuerlichen Sieg von WM-Spitzenreiter Charles Leclerc das 2,2-fache des Einsatzes aus. Dahinter folgt Weltmeister Max Verstappen (2,75), dessen Red Bull zuletzt mit der Standfestigkeit zu kämpfen hatte.

Im bwin-Ranking vor dem vierten Saisonrennen folgt Carlos Sainz jr. im zweiten Ferrari (Quote 8,00) vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes (13,00) und Verstappens mexikanischem Red-Bull-Kollegen Sergio Perez (15,00).

Dass der viermalige Champion Sebastian Vettel nach seinem verspäteten und misslungenen Saisondebüt in Melbourne ganz nach vorne kommt, hält bwin mit Sieg-Quote 501,00 für den Aston-Martin-Piloten für sehr unwahrscheinlich. Besser notiert ist mit Quote 351,00 Mick Schumacher, dessen Vater Michael im Ferrari siebenmal in Imola gewann. Die erste Top-10-Platzierung des 23 Jahre alten Haas-Piloten belohnt bwin mit Quote 2,75.