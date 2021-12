Köln (SID) - Lewis Hamilton kürt sich am Sonntag beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi (14.00 Uhr MEZ/Sky) laut Sportwettenanbieter bwin zum alleinigen Rekordweltmeister in der Formel 1. Für den möglichen achten WM-Titel des Mercedes-Stars zahlt bwin das 1,44-fache des Einsatzes. Ein Erfolg des in der Fahrerwertung punktgleichen Red-Bull-Piloten Max Verstappen hat eine deutliche höhere Quote von 2,60.

Ein Rennsieg Hamiltons ist mit einer Quote von 1,55 dotiert. Siegt Verstappen auf dem Yas Marina Circuit, zahlt bwin das 2,75-fache des Einsatzes zurück.