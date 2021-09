Köln (SID) - Für Sportwettenanbieter bwin geht Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton als Favorit in die nächste Rundes des Titelduells gegen Max Verstappen. Gewinnt der Mercedes-Pilot aus Großbritannien am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) den Großen Preis von Russland in Sotschi, gibt es nur das 1,73-fache des Einsatzes zurück.

Die Siegquote für den Niederländer Verstappen im Red Bull liegt bei 4,50, dahinter folgt Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland/5,50). Viel Geld zu verdienen ist mit dem Heppenheimer Sebastian Vettel (Aston Martin/101,00) und Mick Schumacher (Gland/Schweiz). Gewinnt der Youngster im Haas, wird das 251-fache des eingesetzten Betrags ausgezahlt.