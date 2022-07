Köln (SID) - Das WM-Duell geht weiter - und diesmal startet Charles Leclerc für den Sportwettenanbieter bwin als Favorit in den Ungarn-Grand-Prix am Sonntag (15.00 Uhr/Sky). Ein Sieg des Ferrari-Piloten, der durch eigene Fehler sowie Patzer seines Teams und seines Autos, in der Gesamtwertung den Anschluss an Weltmeister Max Verstappen verloren hat, ist mit der Quote 2,10 notiert. Gewinnt der Titelverteidiger im Red Bull, zahlt bwin das 2,60-Fache des Einsatzes aus.

Leclerc und Verstappen fahren in dieser Saison in ihrer eigenen Liga, der Rest des Feldes folgt mit respektvollem Abstand. Bei bwin liegt hinter dem Duo Carlos Sainz im Ferrari (7,00) vor Lewis Hamilton im Mercedes (11,00), der schon achtmal in Ungarn triumphiert hat. Verstappens Teamkollege Sergio Perez (17,00) ist nur Außenseiter.

Von bisher zwölf Rennen haben Leclerc (3) und Verstappen (7) zehn gewonnen. Nur jeweils einmal triumphierten Sainz und Perez.