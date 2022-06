Köln (SID) - Max Verstappen ist im WM-Duell mit Charles Leclerc mittlerweile deutlicher Favorit - so sehen es zumindest die Buchmacher. Der Weltmeister im Red Bull wird vom Sportwettenanbieter bwin für den Großen Preis von Kanada (Sonntag, 20.00 Uhr MESZ) mit einer Sieg-Quote von 1,62 notiert. Ferrari-Star Leclerc dagegen, der zuletzt unter anderem von zwei Motorschäden ausgebremst wurde, liegt lediglich bei 5,50.

Auch die Siegchancen von Verstappens Teamkollegen Sergio Perez (4,50) werden besser eingeschätzt. Der zarte Aufwärtstrend von Sebastian Vettel spiegelt sich indes auch in den Quoten wider: Schafft es der Aston-Martin-Pilot wie zuletzt in Baku in die Top 6, dann zahlt bwin lediglich das 3,50-Fache des Einsatzes aus. Für sein erstes Podium der Saison gäbe es bei 10 Euro Einsatz 170 Euro zurück.