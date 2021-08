Spa-Francorchamps (SID) - Der Starkregen in den Ardennen verzögert den Start beim Großen Preis von Belgien weiter, und die Uhr tickt herunter: Bis 18.00 Uhr muss das Rennen in Spa beendet sein, dann schließt das Drei-Stunden-Fenster seit dem ursprünglich geplanten Beginn um 15.00 Uhr. Das sagte Rennleiter Michael Masi am Sonntagnachmittag.

Wegen Aquaplaning und schlechter Sicht wurde der Start zunächst auf 15.25 Uhr verschoben. Die anschließende Formationsrunde hinter dem Safety Car zeigte allerdings, dass ein Formel-1-Lauf unter diesen Umständen nicht möglich war. Auch bis 16.30 Uhr hatte der Regen noch nicht nachgelassen.

Endet das Rennen mit Ablauf der Zeitfrist, werden nur dann volle WM-Punkte vergeben, wenn mindestens 75 Prozent der Renndistanz von 44 Runden absolviert sind. Dauert das Rennen kürzer, wird nur die jeweils halbe Punktzahl vergeben.