Köln (SID) - Der frühere Formel-1-Pilot Hans-Joachim Stuck prophezeit Mick Schumacher eine große Karriere in der Motorsport-Königsklasse - wenn die Öffentlichkeit Geduld mit dem Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher zeige. "Höchsten Respekt" habe er vor dem, was der 21-Jährige auf seinem Weg in die Formel 1 erreicht habe, sagte Stuck dem SID.

"Nun muss man ihm die nötige Zeit geben. Er muss sich Erfahrung holen, das System Formel 1 verstehen. Wenn er das zwei Jahre lang getan hat und dann ein gutes Auto bekommt, wird er garantiert gewinnen", führte der 74-malige Grand-Prix-Teilnehmer aus, der am Neujahrstag 70 Jahre alt wird.

Schumacher sei aufgrund seiner Familiengeschichte "unglaublichen Belastungen" ausgesetzt, umso höher seien seine Titelgewinne trotz des öffentlichen Drucks in der Formel 3 im Jahr 2018 sowie 2020 in der Formel 2 zu bewerten.

Schumacher fährt 2021 in der Formel 1 für den Hinterbänkler Haas. Der US-Rennstall kooperiert aber eng mit Ferrari - dem Rennstall, mit dem Michael Schumacher von 2000 bis 2004 die Weltmeisterschaft gewann.