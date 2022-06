München/Montreal - Am Rande des Grand Prix von Kanada (das Rennen ab 20:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) soll sich Mercedes-Boss Toto Wolff laut Medienberichten mit Christian Horner (Red Bull) und Mattia Binotti (Ferrari) überworfen haben.

Grund dafür sei das vieldiskutierte Bouncing, also das Hoppeln des Wagens auf Geraden, was einigen Piloten besonders beim Grand Prix von Aserbaidschan große Probleme bereitete. Dieses wurde auf einem Meeting der Teamchefs in Kanada diskutiert und führte angeblich zur Eskalation.

"Dies ist ein Sport, in dem man versucht, einen Wettbewerbsvorteil zu behalten oder zu gewinnen, aber diese Situation ist zu weit gegangen. Alle Fahrer - mindestens einer in jedem Team - haben gesagt, dass sie nach Baku Schmerzen hatten, dass sie Schwierigkeiten hatten, das Auto auf der Strecke zu halten oder dass sie verschwommen sehen", erklärte Wolff laut "BBC" seinen Standpunkt.

Regeländerung wegen Bouncing: Wolff kontra Horner und Binotto

Aus diesem Grund forderte der 50-Jährige eine Regeländerung, die Horner bereits vor einigen Tagen ablehnte. Seine Begründung: Teams, die besser damit klarkommen, sollten dafür nicht bestraft werden.

"Das Verhalten der Autos muss verbessert werden, aber es muss auf dem richtigen Wege passieren", entgegnete demnach auch Binotto und schlug sich damit auf Horners Seite.

In der Folge warf Wolff den Rivalen laut dem Bericht "erbärmliches" und "unaufrichtiges" Verhalten sowie "Manipulationen im Hintergrund" vor.

