München - AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda ist in der Vergangenheit immer wieder durch Ausraster am Funk aufgefallen. Vor allem sein Renningenieur bekam den Frust des Japaners zu spüren, sodass man nun bei Red Bull einen Psychologen für Tsunoda organisiert hat, wie Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei ServusTV bekannt gab.

"Gott sei Dank ist unser Max ja ruhig", sagt Marko. "Unser Problemkind ist der Tsunoda. Der explodiert ja am Funk, da glaubst du, das gibt es gar nicht." Zwar habe sich der AlphaTauri-Pilot in dieser Saison etwas gebessert, Red Bull sah dennoch Nachholbedarf.

"Wir haben extra eine Art Psychologen organisiert, der mit ihm arbeitet, weil der hat ja in den Kurven weitergeschimpft. Also das hemmt die Leistung", erklärt der Motorsportkonsulent von Red Bull.

Marko spricht sich zudem aus, den Funkverkehr zwischen Fahrer und Renningenieur einzuschränken, da es aktuell "teilweise wie in der Fahrschule ist": "Man könnte es einschränken, dass es nur in eine Richtung geht, dass man nur den Fahrer dranlässt, aber er keine technische Unterstützung erhält."

"Also Hamilton, der ja die Hand am Funk hat, der sagt ihm dann: 'Du verlierst in Kurve zehn beim Anbremsen fünf Meter und in Kurve drei fährt der andere Fahrer etwas langsamer rein, dafür besser raus.' Also all diese Informationen kriegt ein Fahrer und dadurch tut er sich leichter."

Alle News aus der Welt des Motorsports und spannende Einblicke hinter die Kulissen auf unserem Instagram-Account ran__racing.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.