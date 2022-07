Spielberg bei Knittelfeld (SID) - An Spielberg-Spezialist Max Verstappen führt auch in diesem Jahr kein Weg vorbei. Das glaubt bwin, der Sportwettenanbieter zahlt bei einem Sieg des Formel-1-Weltmeisters beim Großen Preis von Österreich (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) lediglich das 1,80-fache des Einsatzes aus.

Verstappen hat bereits viermal beim Heimrennen seines Teams auf dem Red-Bull-Ring triumphiert. Dahinter folgt Ferrari-Star Charles Leclerc (3,50). Verstappen liegt auch im Titelrennen mit Quote 1,25 klar in Front. Ernsthaftester Konkurrent laut bwin ist der Monegasse Leclerc (5,50).

Ein weiterer Top-Ten-Platz von Mick Schumacher im Haas in Österreich ist mit der Quote 4,00 dotiert. Vor Wochenfrist Silverstone gab es für 10 Euro Einsatz noch 65 Euro zurück. Beim Großen Preis von Großbritannien war Schumacher im 31. Anlauf zum ersten Mal in die Punkte gefahren.