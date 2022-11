München - Die Zoff zwischen Max Verstappen und Sergio Perez geht in die nächste Runde! Nachdem der Niederländer zum Ende des Rennens in Brasilien eine Teamorder verweigerte und Teamkollege Perez nicht wie geplant vorbeifahren ließ, schaltete sich nun die Mutter des zweimaligen Weltmeisters ein.

Einen Instagram-Post, der sich mit der Thematik beschäftigte und eher gegen Verstappen gerichtet war, kommentierte Sophie Kumpen mit dem Vorwurf, dass der Mexikaner seine Frau betrügen würde. Nur kurze Zeit später löschte sie ihren Kommentar wieder.

Damit bezog die Mutter von Verstappen sich offenbar auf einen Vorfall nach dem Sieg von Perez beim GP von Monaco im Juni. Damals waren Fotos und Videos aufgetaucht, auf denen Perez mit mehreren Frauen auf einer Yacht tanzt, wobei der 32-Jährige seine Arme um eine Blondine geschlungen hatte. Der dreifache Familienvater, der seit 2018 mit seiner Frau verheiratet ist, entschuldigte sich nach Bekanntwerden des Filmmaterials öffentlich und erklärte, dass er für seine Familie nur das Beste wolle.

Verstappen verspricht Unterstützung in Abu Dhabi

Durch den Vorwurf von Verstappens Mutter dürfte die Beziehung der beiden Red-Bull-Piloten weiter strapaziert werden. Bereits nach dem Rennen in Brasilien hielt sich der Mexikaner nicht zurück und ließ seinem Frust freien Lauf: "Das zeigt, wer er (Verstappen; Anm. d. Red.) wirklich ist. Ich habe nichts zu sagen, wirklich. Nach allem, was ich für ihn getan habe, ist es enttäuschend. Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich überrascht."

Verstappen soll die Teamorder verweigert haben, um sich für einen Vorfall im Qualifying zum Großen Preis von Monaco zu revanchieren. Gegenüber Christian Horner und Dr. Helmut Marko gab Perez im Nachgang seines Sieges in Fürstentum angeblich zu, sein Auto absichtlich gecrasht zu haben, um die Pole Position zu sichern. Durch den Unfall musste Verstappen seine letzte schnelle Runde abbrechen.

Die Saison 2022 wird am kommenden Sonntag auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi zu Ende gehen. Dabei werden alle Augen auf den Kampf zwischen Perez und Leclerc um Platz zwei gerichtet sein werden. Verstappen kündigte in Brasilien an seinen Teamkollegen zu unterstützen und alles in seiner Macht Stehende zu tun, um den Mexikaner zum Vize-Weltmeister zu machen.

