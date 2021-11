São Paulo (SID) - Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen geht mit gemischten Gefühlen ins letzte Sprintrennen des Jahres vor dem Großen Preis von Sao Paulo. Das in diesem Jahr eingeführte Format laufe für ihn "ganz gut", sagte der Niederländer am Donnerstag, aber "danach laufen die Hauptrennen schlecht".

Bei den bisherigen Sprints in Silverstone und Monza war Verstappen Erster und Zweiter geworden, im Grand Prix am Tag darauf allerdings jeweils nach einer Kollision mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton ausgeschieden.

"Wir versuchen also, den Trend umzukehren", sagte Verstappen vor dem Sprint am Samstag (20.00 Uhr), in dem es um die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag (18.00 Uhr/jeweils Sky) und drei Extrapunkte für den Sieger geht.

Verstappen (Red Bull) führt die Gesamtwertung mit 19 Punkten Vorsprung auf den britischen Mercedes-Piloten Hamilton an. Nach den beiden Siegen in Austin/Texas und Mexiko-Stadt gilt er auch auf der Strecke in Interlagos als Favorit.