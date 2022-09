Hamburg (SID) - Weltmeister Max Verstappen (24) strebt in Monza seinen ersten Sieg beim Formel-1-Klassiker an. "Ich fahre immer gerne in Monza, ich denke, wir können dort konkurrenzfähig sein, und ich hoffe auf ein gutes Ergebnis", sagte der Red-Bull-Pilot vor dem Großen Preis von Italien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) auf der Hochgeschwindigkeits-Strecke im Königlichen Park.

"Wenn man sich das bisherige Jahr ansieht, waren wir auf den Geraden schnell, und ich denke, das wird auch an diesem Wochenende so sein", sagte Verstappen, der mit einem Sieg der Titelverteidigung wieder ein gutes Stück näher kommen würde. Der Niederländer hat die letzten vier Rennen gewonnen, bei zehn der bisher 15 Grand Prix stand er ganz oben auf dem Treppchen.

Verstappen hat mittlerweile 109 Punkte Vorsprung auf "Verfolger" Charles Leclerc (Ferrari). Das bedeutet, dass der 24-Jährige in den letzten sieben Rennen nur vier zweite Plätze und einen fünften Platz braucht, um seinen Titel zu verteidigen - vorausgesetzt Leclerc gewinnt jedes Rennen und holt die Bonuspunkte.