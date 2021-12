Köln (SID) - Max Verstappen möchte in der kommenden Saison mit der Startnummer eins seinen Weltmeistertitel in der Formel 1 verteidigen. Das bestätigte der 24-jährige Niederländer am Tag nach seinem Triumph in Abu Dhabi. "Es ist die beste Nummer, die es gibt. Ich werde sie auf jeden Fall am Auto anbringen", sagte der Red-Bull-Pilot im Gespräch mit internationalen Medienvertretern: "Wie oft kann man das schon machen? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es das einzige Mal in meinem Leben."

Damit kehrt die legendäre Startnummer, die allein der amtierende Weltmeister verwenden darf, nach acht Jahren zurück in die Formel 1. 2014 nutzte sie Sebastian Vettel, der damals noch im Red Bull aktiv war, als letzter Fahrer. Seither gewann Lewis Hamilton sechsmal den Titel, der Mercedes-Star bevorzugte stets die Nummer 44 und begründete dies zuletzt auch. Jedes Jahr beginne für ihn "bei Null. Ich fühle mich dann nicht als Weltmeister, sondern als Anwärter." Nico Rosberg, der 2016 mit der Nummer sechs den Titel gewann, trat im folgenden Jahr nicht mehr an.

Verstappen ist allerdings bislang nur Weltmeister unter Vorbehalt. Nach dem turbulenten Saisonfinale behält sich Hamiltons Mercedes-Team vor, gegen einen abgewiesenen Protest in Berufung zu gehen. Die Frist endet am Donnerstag. Vorausgegangen war eine umstrittene Entscheidung der Rennleitung zugunsten Verstappens. Hamilton hatte das Rennen bis dahin souverän angeführt und wurde nach dem Restart von Verstappen überholt.