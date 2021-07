Spielberg bei Knittelfeld (SID) - In seiner Funktion als Bienen-Botschafter hat Sebastian Vettel (33) Lebensraum für bedrohte Insektenarten geschaffen. Mit einer Gruppe Kindern baute der viermalige Formel-1-Weltmeister am Donnerstag auf einer Wiese in der Nähe des Red-Bull-Rings in Spielberg ein Insektenhotel in der Form eines Rennwagens.

"Die Idee dahinter ist, für Insekten und insbesondere Bienen zusätzlichen Raum zu schaffen, auf dem sie leben können", erklärte Vettel: "Wir haben auch Samen ausgestreut. Hoffentlich entstehen daraus viele Blumen, und viele Bienen finden ein neues Zuhause."

Der gebürtige Heppenheimer engagiert sich wie auch Tennisstar Dominic Thiem für die österreichische Initiative "Bio Bienen Apfel". Durch das Projekt sollen in den nächsten fünf Jahren bis zu 1200 Hektar neuer Lebensraum für Bienen geschaffen werden.