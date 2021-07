Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Sebastian Vettels Aston-Martin-Team rüstet weiter auf für eine erfolgreiche Zukunft in der Formel 1. Der aufstrebende Rennstall warb in Andrew Alessi den nächsten Top-Ingenieur vom Kontrahenten Red Bull ab. Alessi werde mit sofortiger Wirkung "die Konstruktion, Planung, Produktion und den Betrieb der Aerodynamik-Abteilung des Teams leiten, verwalten und weiterentwickeln", teilte Aston Martin am Donnerstag mit.

Erst in der Vorwoche hatte der Vettel-Rennstall die Verpflichtung des Briten Dan Fallows bekannt gegeben. Der bisherige Aerodynamik-Chef von Red Bull übernimmt den Posten des Technischen Direktors, allerdings steht er Aston Martin erst nach einer Übergangszeit ("gardening leave") zur Verfügung.

Das Team will in wenigen Jahren ein WM-Kandidat sein und verteilt die Verantwortung daher auf mehrere Schultern. Fallows wird gemeinsam mit Tom McCullough (Performance) und Luca Furbatto (Engineering), der ebenfalls erst kürzlich unter Vertrag genommen wurde, dem obersten Technik-Chef Andrew Green zuarbeiten.

"Wir waren einer der kleinsten Rennställe", sagte Teamchef Otmar Szafnauer zuletzt: "Wenn wir mit Teams konkurrieren wollen, die um den Titel fahren, müssen wir wachsen."