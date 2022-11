Köln (SID) - Vor dem letzten Rennen seiner Karriere fühlt sich der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel "okay, aber es fühlt sich schon ein bisschen anders an als sonst". Ob er sich vorstellen könne, wie es sein wird, zum letzten Mal ins Auto zu steigen und die letzten Runden zu fahren? "Das müsst ihr mich nach dem Rennen fragen", sagte Vettel bei der Medienrunde vor dem Großen Preis von Abu Dhabi am Sonntag (14.00/Sky).

Der Motorsport sei so lange ein unverzichtbarer Teil seines Lebens gewesen, dass es sicher schwer werde, "das alles nicht zu vermissen", sagte Vettel. Die direkte Frage von Rekordweltmeister Lewis Hamilton wollte der Deutsche allerdings nicht beantworten: "Du kommst doch sicher zurück, oder?"

Vermissen werde er auf jeden Fall "diesen Adrenalin-Kick im Auto", sagte Vettel: "Es ist schwer, das irgendwo anders zu finden." Er habe etliche Ideen, aber noch nichts Konkretes für sein neues Leben geplant: "Ich sehe es als Challenge, als Möglichkeit, viel Neues über mich herauszufinden. Ich freue mich darauf, mehr über mich zu lernen, Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie zu verbringen und auch mit ihnen zusammen zu lernen."