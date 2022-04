Die Formel 1 braucht einen Plan B vor ihrer Premiere in Miami am 8. Mai: Denn die beiden FIA-Rennleiter Niels Wittich und Eduardo Freitas sind nach dem Grand Prix der Emilia-Romagna 2022 in Imola beide positiv auf das Coronavirus getestet worden. Und für die Einreise in die USA vor dem nächsten Rennen sind zwingend negative Tests erforderlich.

Für Freitas spielt das keine Rolle: Er ist ohnehin nicht für den Formel-1-Einsatz in Miami vorgesehen, weil er an dem Wochenende bei der Langstrecken-WM (WEC) in Spa in Belgien als Rennleiter aktiv sein soll. Doch Wittich müsste bei der Formel 1 im Zweifelsfall durch einen anderen Rennleiter ersetzt werden.

Theoretisch könnte der Automobil-Weltverband (FIA) kurzfristig auf die Dienste von Michael Masi zurückgreifen, der bis einschließlich 2021 als Formel-1-Rennleiter aktiv war, seinen Posten aber nach dem Finale in Abu Dhabi aufgeben musste. Ein Comeback gilt daher als unwahrscheinlich.

Formel-E-Rennleiter Scot Elkins könnte eine Alternative sein für die Formel 1, wo er bereits als Rennleiter-Stellvertreter gearbeitet hat. Und seine Stammserie Formel E pausiert am 8. Mai.

Die wahrscheinlichste Lösung für den Fall, dass Wittich das Miami-Rennen auslassen muss, ist Herbie Blash. Der langjährige Stellvertreter von Charlie Whiting ist seit dieser Saison als Berater in der Rennleitung tätig und könnte für einen Grand Prix die komplette Leitung übernehmen. Der Weltverband hat sich bisher aber nicht dazu geäußert.

Zur Saison 2022 hat die FIA mit Wittich und Freitas gleich zwei gleichrangige Rennleiter bestellt. Allerdings war bei den bisherigen Grands Prix stets Wittich als Rennleiter vor Ort und Freitas, sofern er ebenfalls an der Strecke weilte, jeweils der Stellvertreter. Freitas wird voraussichtlich beim Spanien-Grand-Prix in Barcelona im Mai erstmals als Formel-1-Rennleiter auftreten.