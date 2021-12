Dschidda - Die WM-Entscheidung in der Formel 1 fällt am kommenden Sonntag beim Saisonfinale in Abu Dhabi. Rekordweltmeister Lewis Hamilton gewann am Sonntag das chaotische vorletzte Saisonrennen in Saudi-Arabien und verhinderte den vorzeitigen Titelgewinn durch seinen Rivalen Max Verstappen.

Der Niederländer wurde Zweiter, könnte im Nachgang für ein überhartes Manöver aber noch eine Strafe kassieren. Das Podium komplettierte der Finne Valtteri Bottas (Mercedes).

Hamilton und Verstappen crashen

Für Hamilton war es der 103. Sieg seiner Formel-1-Karriere und der achte der Saison. Der Brite zog in der Fahrerwertung nach Punkten mit Verstappen gleich. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel musste seinen Aston Martin nach zwei Kollisionen vorzeitig abstellen. Mick Schumacher schied nach einem Unfall schon in der zehnten Runde aus.

Hamilton strebt seinen achten Titel an, mit dem er sich in der ewigen Bestenliste die alleinige Führung holen würde. Michael Schumacher (Kerpen) hatte zwischen 1994 und 2004 ebenfalls sieben Weltmeisterschaften gewonnen. Verstappen würde als erster Niederländer den Formel-1-Thron besteigen.

