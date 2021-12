London - Der kanadische Williams-Pilot Nicholas Latifi hat nach dem Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi wegen seines späten Unfalls und dessen Folgen Morddrohungen erhalten. "Der Hass, die Beleidigungen und die Drohungen in den Sozialen Medien waren für mich keine wirkliche Überraschung, da dies nur die krasse Realität der Welt ist, in der wir gerade leben", teilte der 26-Jährige auf seiner Homepage mit.

Latifis Crash hatte sich fünf Runden vor dem Rennende ereignet, dadurch war es zu einer Safety-Car-Phase gekommen, die es Max Verstappen (Red Bull) ermöglichte, Lewis Hamilton (Mercedes) noch zu überholen und sich erstmals den WM-Titel zu holen.

Latifi: "Online-Welt kann grausam sein"

"Nachdem die Zielflagge gefallen war, wusste ich, wie sich die Dinge in den Sozialen Medien entwickeln würden", schrieb Latifi: "Die Tatsache, dass ich dachte, es wäre das Beste, wenn ich Instagram und Twitter für ein paar Tage auf meinem Handy löschen würde, sagt alles, was wir darüber wissen müssen, wie grausam die Online-Welt sein kann."

Er sei dennoch geschockt gewesen vom "extremen Tonfall des Hasses, den Beschimpfungen und den Morddrohungen, die ich erhalten habe". Auch Menschen, die ihm nahe stehen, seien bedroht worden.

Die wichtigsten News rund um den Motorsport - jetzt auch bei Instagram! Folgt unserem Account @ran__racing!

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.