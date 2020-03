Köln - Nach der vorläufigen Verschiebung des Großen Preises der Niederlande aufgrund der Corona-Pandemie zweifeln die Verantwortlichen der Rennstrecke in Zandvoort daran, für den Formel-1-Lauf einen Nachholtermin in diesem Jahr zu finden. "Ich frage mich, wie realistisch das ist. Ein solcher Termin würde doch bedeuten, dass wir es schaffen müssten, dieses Virus bis Juli aus dem Land zu bekommen", sagte Zandvoort-Sportdirektor Jan Lammers dem TV-Sender "NOS".

Das Comeback des Dünenkurses war ursprünglich für den 3. Mai geplant, als Nachholtermin scheint nur ein Wochenende im August infrage zu kommen. Der frühere Formel-1-Pilot Lammers führte aus: "Für uns kann es derzeit nur eine Priorität geben: die Gesundheit. Wir können erst dann an die Austragung dieses Rennens denken, wenn wir gesellschaftlich, wirtschaftlich und sportlich dazu bereit sind. Davon kann auf absehbare Zeit keine Rede sein."

Spanien-GP verschoben, Monaco-Rennen komplett abgesagt

Zandvoort-Streckendirektor Robert van Overdijk bekräftige zwar, man suche nach einem Termin noch in diesem Jahr, aber "wir diskutieren auch bereits Daten für 2021. Niemand kann wissen, wie wir dieses Virus kontrollieren können."

Am Donnerstag wurde im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus neben dem Rennen in Zandvoort auch der Große Preis von Spanien (10. Mai) bis auf Weiteres verschoben. Der Klassiker in Monaco (24. Mai) wurde vom Veranstalter gänzlich abgesagt. Zudem sucht die Formel 1 noch Nachholtermine für die verschobenen Läufe in Australien, Bahrain, Vietnam und China, dem Ursprungsland des Coronavirus.

Die 71. Formel-1-Saison, die mit dem Rekord von 22 Rennen geplant war, startet frühestens am 7. Juni in Aserbaidschans Hauptstadt Baku.

