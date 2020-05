formele

Deutschland-Premiere am 11.06.! P7 MAXX zeigt Formel-E-Doku von DiCaprio

Die Dokumentation "And We Go Green" bietet ganz neue Einblicke in die Welt der Formel E - produziert von Leonardo DiCaprio. Am 11. Juni um 22:10 feiert die Doku ihre Deutschland-Premiere auf ProSieben MAXX.