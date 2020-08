München/Berlin - Caca Bueno startet bei der Wiederaufnahme der Jaguar i-PACE eTrophy in Berlin von der Pole Position ins vierte Saisonrennen.

Der Brasilianer absolvierte den Kurs in Berlin Tempelhof in 1:25,506 Minuten und verwies den in der Gesamtwertung führenden Landsmann Sergio Jimenez auf den zweiten Startrang.

Hinter Jimenez platzierte sich Pro-Am-Fahrer Nick Foster. Der Australier verwies den Neuseeländer Simon Evans, Jimenez ärgster Verfolger in der Gesamtwertung, auf den vierten Platz.

Der Australier Foster ersetzt in Berlin den bis dato führenden Pro-Am-Fahrer Yaqi Shang.

Alice Powell vom Jaguar ran racing Team Germany absolvierte den Kurs 0,670 Sekunden langsamer als der Führende und kam so auf Rang 7.

Das Ergebnis der Qualifikation im Überblick:

1. Caca Bueno (Jaguar Brazil Racing) 1:25,506 Minuten

2. Sergio Jimenez (Jaguar Brazil Racing) + 0,144 Sekunden

3. Nick Foster (Jaguar China Racing) + 0,181 Sekunden

4. Simon Evans (Team Asia New Zealand) + 0,198 Sekunden

5. Oliver Webb (Jaguar VIP Car) +0,553 Sekunden

6. Fahad Algosaibi (Saudi Racing) + 0,665 Sekunden

7. Alice Powell (Jaguar ran racing Team Germany) + 0,670 Sekunden

8. Gregory Segers (Jaguar China Racing) + 0,972 Sekunden

9. Adalberto Baptista (Jaguar Brazil Racing) + 1,238 Sekunden

10. Takuma Aoki (Team Yokohama Challenge) + 1,313 Sekunden

11. Paul Spooner (Saudi Racing) + 2,178 Sekunden

