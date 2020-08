München/Berlin - Simon Evans hat sich im Titelkampf in der Jaguar i-PACE eTrophy zurückgemeldet. Am Sonntagvormittag sicherte sich der Neuseeländer den Sieg beim vierten Rennen im Rahmen des Saisonfinales in Berlin. Nach seinem insgesamt zweiten Erfolg im siebten Saisonrennen hat er 108 Punkte auf dem Konto.

Drei Rennen stehen noch aus, 60 Punkte sind also noch zu holen. Am Nachmittag geht es sofort weiter mit dem fünften Rennen in Berlin (im Livestream auf ran.de), dem achten Saisonrennen insgesamt.

18 Punkte Rückstand

In der Gesamtwertung liegt Sergio Jimenez mit 121 Punkten weiter in Führung, er wurde bei einem wahren Herzschlagfinale mit einem Rückstand von 0,139 Sekunden hinter Evans Zweiter. Jimenez hatte die letzten beiden Rennen in Berlin für sich entschieden. Mit auf das Podium fuhr Caca Bueno, der in der Gesamtwertung mit 67 Punkten Dritter ist.

Jimenez verteidigte beim Start seine Führung vor Foster und Bueno, Evans konnte sich ebenfalls nicht verbessern. Lange hielt Jimenez Verfolger Evans auf Distanz, ehe es in der Schlussphase mit dem "Attack Mode" wild wurde, die Führung mehrfach wechselte. Evans konnte sie mit einem hauchdünnen Vorsprung ins Ziel retten.

VIP Driver fährt auf Platz sechs

Alice Powell sicherte sich für das Jaguar ran Racing Team Germany einen guten fünften Platz, nachdem sie beim Start bis auf Rang acht zurückgefallen war. In der Gesamtwertung belegt sie mit 51 Punkten weiterhin Platz vier.

Abbie Eaton im Jaguar VIP Car fuhr auf den sechsten Platz. Einen starken achten Platz belegte der Japaner Takuma Aoki, der seit einem schweren Motorradunfall im Jahr 2008 querschnittsgelähmt ist.

Das vorläufige Rennergebnis in der Übersicht

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.