München/Berlin - Sergio Jimenez hat das zweite Rennen nach der Wiederaufnahme der Jaguar i-PACE eTrophy in Berlin gewonnen.

Der Brasilianer verwies den Neuseeländer Simon Evans auf den zweiten Platz, dahinter folgte Jimenez' Teamkollege Caca Bueno.

Der Fahrer vom Jaguar Brazil Racing Team bleibt weiter an der Spitze der Gesamtwertung, nachdem er gestern auf dem vierten Platz wichtige Punkte auf seinen engsten Verfolger Evans verloren hatte.

VIP Driver fährt auf Platz fünf

VIP Driver Oli Webb belegte einen guten vierten Platz und verpasste den Sprung auf das Podest knapp, Alice Powell vom Jaguar ran racing Team Germany beendete das Rennen auf Rang 7.

Der seit 2008 nach einem Motorradunfall querschnittsgelähmte Takuma Aoki beendete das Rennen als Neunter.

Dominantes Rennen der beiden Brasilianer

Gleich vom Start weg konnten sich die beiden Jaguar Brazil Racing Team-Piloten von der Konkurrenz absetzen, der gestrige Sieger Bueno bestimmte anfangs klar das Tempo.

Nachdem Jimenez zwischenzeitlich auf den dritten Platz zurückgefallen war, schob sich der Brasilianer in den letzten Runden an seinem Teamkollegen vorbei, während sich Evans mit einer starken Leistung von Startplatz vier aus noch auf das Podium kämpfte.

Bei den Pro-Am-Fahrern holte sich erneut Fahad Algosaibi den Sieg.

Das dritte Rennen in Berlin steigt am Samstag, ab 15:45 Uhr live auf ran.de. Insgesamt werden in Berlin 7 Rennen in 9 Tagen gefahren.

1. Sergio Jimenez (Jaguar Brazil Racing) 27:28,074 Minuten

2. Simon Evans (Team Asia New Zealand) + 1.384 Sekunden

3. Caca Bueno (Jaguar Brazil Racing) + 1,885 Sekunden

4. Oliver Webb (Jaguar VIP Car) + 5,071 Sekunden

5. Nick Foster (Jaguar China Racing) + 6,059 Sekunden

6. Gregory Segers (Jaguar China Racing) + 17,744 Sekunden

7. Alice Powell (Jaguar ran racing Team Germany) + 19,407 Sekunden

8. Fahad Algosaibi (Saudi Racing) + 21,081 Sekunden

9. Takuma Aoki (Team Yokohama Challenge) + 21,943 Sekunden

10. Paul Spooner (Saudi Racing) + 25,451 Sekunden

11. Adalberto Baptista (Jaguar Brazil Racing) + 30,289 Sekunden

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.