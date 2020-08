Berlin - Simon Evans ist Gesamtsieger der Jaguar I-Pace eTrophy 2019/20. Dem Neuseeländer vom Team Asia New Zealand reicht beim zehnten und letzten Saisonrennen in Berlin-Tempelhof ein zweiter Platz, um seinen ärgsten Rivalen Sergio Jimenez (ZEG Icarros Jaguar Brazil) mit am Ende einem Punkt Vorsprung noch von Platz 1 der Gesamtwertung zu stoßen. Vor dem Rennen lag der Brasilianer noch mit drei Zählern in Führung.

Bueno startet in Berlin von der Pole

Auf der 2,505 km langen Rennstrecke auf dem ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof, startete Jimenez' Teamkollege, der Brasilianer Cacá Bueno, von der Pole, Evans ging von Position zwei, Jimenez von Position drei ins Rennen.

Der Start brachte in diesem Führungswechsel keinen Positionswechsel. Pech hatte der Australier Nick Foster, der auf Platz vier startend zunächst zwei Plätze verlor, sich im aber wieder nach vorne kämpfen konnte und sich im weiteren Verlauf des Rennens einen spannenden Kampf um Platz vier mit Alice Powell lieferte, den die Britin nach 16 Runden am Ende für sich entscheiden konnte.

Ein Punkt Vorsprung reicht Evans am Ende zum Titel

An der Spitze fuhren Bueno, Evans und Jimenez ihr Rennen, ohne zunächst eine Position gutzumachen. Erst im Verlauf der 10. Runde startete Evans einen Angriff auf den führenden Brasilianer, denn er in der 11. Runden dann auch überholen konnte. Doch die Führung des Neuseeländers sollte nicht lange Bestand haben. Schon wenige Sekunden nach Evans' Überholmanöver holte sich Bueno die Führung zurück und gab diese auch bis zum Ende des Rennens nicht mehr her.

Mit 0,357 Sekunden Rückstand sicherte sich Evans den zweiten Platz vor Sergio Jiminez und holte sich am Ende mit dem denkbar knappsten Vorsprung von einem Punkt den Gesamtsieg in der Jaguar I-Pace eTrophy 2019/20.

Top 5 des Endklassements

1. Simon Evans (Neuseeland/Team Asia New Zealand) 163 Punkte

2. Sergio Jimenez (Brasilien/ZEG Icarros Jaguar Brazil) 162 Punkte

3. Cacá Bueno (Brasilien/ZEG Icarros Jaguar Brazil) 111 Punkte

4. Alice Powell (GB/Jaguar Ran Racing Team Germany) 70 Punkte

5. Nick Foster (Australien/Jaguar China Racing) 49 Punkte