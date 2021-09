Motorsport

Lausitzring (SID) - Die Audi-Piloten Christopher Mies (Düsseldorf) und Ricardo Feller (Schweiz) haben zur Saisonhalbzeit die Führung im Gesamtklassement des ADAC GT Masters übernommen. Das Duo gewann am Samstag das turbulente erste Rennen auf dem Lausitzring vor Maro Engel (München) und Luca Stolz (Brachbach), Rang drei holten Mirko Bortolotti (Italien) und Albert Costa Balboa (Spanien) im Lamborghini.

Viel Pech hatten die bisherigen Spitzenreiter Michael Ammermüller (Rotthalmünster) und Mathieu Jaminet (Frankreich). Das Porsche-Duo wurde in einige Zwischenfälle verwickelt und kassierte zudem eine Durchfahrtsstrafe, letztlich reichte es nur zu Rang 13.

"Es war ziemlich viel los, es ist gar nicht gut gelaufen für uns, ein Rennen zum Vergessen", sagte Ammermüller bei nitro: "Wir müssen morgen schauen, dass wir so viele Punkte wie möglich holen." Das Rennen am Samstag musste wegen einer Ölspur auf der Strecke lange unterbrochen werden, am Sonntag (12.30 Uhr/nitro) steigt in der Lausitz noch der achte von insgesamt 14 Saisonläufen.

In der Meisterschaft geht es weiterhin knapp zu. Mies/Feller liegen mit 97 Punkten vorn, es folgen die Mercedes-Fahrer Maximilian Buhk (Hamburg) und Raffaele Marciello (Italien) mit 88 Zählern. Nur einen Punkt weniger haben Bortolotti/Costa Balboa auf dem Konto, auch Ammermüller/Jaminet (85) liegen noch in Schlagdistanz.

Nach der Station in Brandenburg tritt das ADAC GT Masters noch auf dem Sachsenring, in Hockenheim und auf dem Nürburgring an.