Hockenheim (SID) - Vor dem vorletzten Rennwochenende des ADAC GT Masters in Hockenheim (22. bis 24. Oktober) wittern die Verfolger Luca Stolz und Maro Engel ihre Chance. "Wir wurden von vielen im Titelkampf schon abgeschrieben und jetzt sind wir wieder Tabellenzweite", sagte Mercedes-Pilot Stolz, der sich mit seinem Teamkollegen bis auf zwei Punkte an die Tabellenführer Ricardo Feller (Schweiz) und Christopher Mies (Düsseldorf) herangekämpft hat.

"Wir wollen wieder um das Podium fahren", kündigte der aus Brachbach stammende Stolz an: "Wir schauen immer noch von Rennen zu Rennen, dass wir gut performen und die Qualifyings stimmen." Ein Sieg fehlt den beiden noch, doch mit zuletzt fünf zweiten Plätzen in Serie hat sich das Duo wieder im Titelrennen zurückgemeldet.

Diese Konstanz und die Stärke des Mercedes in Hockenheim bereitete Spitzenreiter Feller "ein wenig Kopfschmerzen", wie der Schweizer zugab. Dennoch betonte der Audi-Pilot: "Unsere Titelchancen sind auf jeden Fall da, aber es wird nicht einfach. Mein persönliches Ziel ist es, in Hockenheim zweimal in die Top Fünf zu fahren und solide Punkte zu sammeln."

Am Samstag und Sonntag (jeweils 16.30 Uhr/Nitro) stehen die Rennen auf dem Programm, das Saisonfinale der deutschen GT Meisterschaft findet vom 5. bis 7. November auf dem Nürburgring statt.