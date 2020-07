Motorsport

München/Siena - Über einen Monat nach seinem schweren Handbike-Unfall haben die Ärzte im Universitätsklinikum Siena den ehemaligen Formel 1-Fahrer Alessandro Zanardi aus dem künstlichen Koma geholt.

Das Krankenhaus gab bekannt, dass die sedoanalgetischen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines künstlichen Komas, die bei Zanardi seit dem 19. Juni angewendet wurden, beendet wurden.

Nach dem Absetzen der Narkosemittel seien Kreislauf und Stoffwechsel stabil. Gleiches gelte für neurologischen Funktionen. Daher sei Zanardi aus dem Krankenhaus entlassen und in eine spezialisierte Rehabilitations-Einrichtung verlegt worden.

Rehabilitation soll beginnen

"Ich danke dem multidisziplinären Team von Spezialisten, welches sich mit großer Professionalität zum Zanardi gekümmert hat", sagt Valtere Giovannini, der Leiter des Universitätskrankenhaus von Siena.

"Der Sportler war über einem Monat in unserem Krankenhaus und musste sich in dieser Zeit drei schwierigen Operationen unterziehen. Nachdem sich sein klinischer Zustand und die lebenswichtigen Funktionen stabilisiert haben, konnten wir die Narkosemittel absetzen und ihn in eine Einrichtung transportieren, in der die notwendige neurologischen Rehabilitation stattfinden kann."

Der viermalige Paralympics-Sieger, der 2001 bei einem tragischen IndyCar-Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren hatte, verlor am 19. Juni in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike und kollidierte mit einem LKW. Dabei zog er sich schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu.

