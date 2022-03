Köln (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat nach seinem Handbruch an den ersten beiden Trainings für den WM-Auftakt am Sonntag (14.20 Uhr MEZ/ServusTV und DAZN) in Katar teilgenommen und dabei überraschend Platz drei belegt. "Es war auch ein erster Test für die Hand. Bis jetzt sieht es gut aus", schrieb der Moto2-Fahrer nach der ersten Session bei Twitter.

Schrötter war Anfang der vergangenen Woche bei Tests in Portimao/Portugal gestürzt und hatte sich eine Fraktur am kleinen äußeren Mittelhandknochen der linken Hand zugezogen. Danach wurde der 29-Jährige operiert. Schrötter trägt eine Schiene, "sodass die Hand nicht die ganze Kraft aufbringen und Stöße abdampfen muss."

Am Freitag war Schrötter nur +0,164 Sekunden langsamer als Augusto Fernandez (Spanien), der die Topzeit fuhr.