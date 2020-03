Motorsport

Köln (SID) - Wegen der Corona-Pandemie hat die Sportwagen-Rennserie ADAC GT Masters ihren Saisonstart verschoben. Das für den 24. bis 26. April geplante Event in Oschersleben wurde auf den 23. bis 25. Oktober verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, teilte die Serie mit. Die Vorsaison-Testfahrten an identischer Stelle (6. bis 8. April) wurden abgesagt.

Damit würde das ADAC GT Masters nach derzeitigem Stand am 15. bis 17. Mai im tschechischen Most in seine 14. Saison starten. Über eine mögliche Verlegung dieser Veranstaltung wie auch des Rennwochenendes auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg/Österreich (5. bis 7. Juni) werde allerdings "zu einem späteren Zeitpunkt entschieden". Aktuell würden bereits mögliche alternative Termine geprüft, teilte die Rennserie mit.