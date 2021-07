München/Spielberg - Auf diesen Moment musste David Schumacher lange warten!

Ganze 25 Formel-3-Rennen hatte der Sohn von Ralf Schumacher bestritten, ohne auch nur einen einzigen Punkt zu holen. Doch im 26. Anlauf hat sich das geändert - und wie!

Am Samstagnachmittag ergatterte der 19-Jährige beim achten Saisonrennen im österreichischen Spielberg nämlich direkt den Sieg. Der Trident-Pilot profitierte von der Reverse-Grid-Regel. Dabei dürfen die Top 12 des ersten Rennens vom Vormittag in umgekehrter Reihenfolge starten.

David Schumacher feiert ersten Sieg

Schumacher, der den Lauf am Morgen eigentlich auf Rang 17. beendet hatte, profitierte von diversen nachträglichen Strafen gegen mehrere Konkurrenten und ergatterte am Ende überraschend die Pole Position für das zweite Rennen. Platz eins ließ sich der junge Deutsche dann auch im Rennverlauf nicht mehr nehmen und feierte den ersten Start-Ziel-Sieg seiner Formel-3-Karriere.

Wer aber ist der 19-Jährige, der es als vierter Fahrer seiner Familie in die Königsklasse des Motorsports schaffen will?

Bei den Schumachers liegt die Liebe für den Motorsport im Blut. Michael Schumacher ist mit seinen sieben WM-Titeln nach wie vor Rekord-Weltmeister, auch Bruder Ralf feierte in der Formel 1 Erfolge. Inzwischen mischt auch Michaels Sohn Mick Schumacher im Haas-Cockpit mit und sorgt für Schlagzeilen. Kann dies auch seinem Cousin David gelingen?

David Schumacher: Mit vier Jahren im Kart

Der Sohn von Ralf und Cora Schumacher nahm ebenfalls bereits in jüngsten Jahren hinter dem Steuer Platz. Im Alter von vier saß er erstmalig in einem Kart, mit 16 belegte er Rang zwei in der deutschen Junioren-Kartmeisterschaft.

Es folgte der Schritt in die Formel 4 der Vereinigten Arabischen Emirate und anschließend der Wechsel in die Deutsche Formel 4. In den Emiraten zeigte er mit drei Siegen und nur zwei Zielankünften ohne Podest eine bärenstarke Leistung, die mit der Vizemeisterschaft gekrönt wurde. In Deutschland reichte es immerhin zu Gesamtplatz neun und der Auszeichnung als bester Rookie.

Für den jungen Schumacher-Spross ging es dabei stetig aufwärts. Im Jahr 2019 nahm er an der Formula Regional European Championship teil, wo er Rang vier von 20 Fahrern belegte, doch dann kam der Knick. Im Corona-Jahr 2020 geriet seine Karriere ins Stocken.

Der Youngster erreichte in seiner kompletten ersten Formel-3-Saison nicht einmal die Punkteränge und landete am Saisonende nur auf Rang 28. Auch ein Teamwechsel innerhalb der Saison brachte nichts.

Neues Formel-3-Team mit Trident

Seit 2021 geht Schumacher nun neue Wege. Mit Trident hat er eines der Top-Teams in der Formel 3 als Arbeitgeber und damit gute Voraussetzungen, um sich zu zeigen. Bei der großen Konkurrenz rund um Top-Fahrer wie Arthur Leclerc ist ihm das mit seinem ersten Sieg nun eindrucksvoll gelungen.

Aber nicht nur beruflich läuft es für den 19-Jährigen rund. Auch privat ist alles in bester Ordnung. Bereits seit drei Jahren ist er mit der ungarischen Rennfahrerin Vivien Keszthelyi zusammen, die der Racing Academy von Audi angehört. "Du bist jeden Tag ein Segen für mein Leben", schrieb er vor wenigen Monaten zu einem Geburtstags-Schnappschuss.

Sollte der Youngster auch in Zukunft weitere Erfolge für sein Team einfahren, ist nicht ausgeschlossen, dass es nach Michael und Ralf in Zukunft mit Mick und David wieder zwei Fahrer gleichzeitig mit dem Nachnamen Schumacher in der Formel 1 gibt. Der Weg dahin ist aber noch weit.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.