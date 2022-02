Köln - Der viermalige Rallye-Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah geht in dieser Saison in der Extrem E (live auf ProSieben MAXX und ran.de) für Abt Cupra an den Start.

Der 51 Jahre alte Katarer ersetzt Mattias Ekström, der das Team verlassen hat, und startet an der Seite von Jutta Kleinschmidt. Die 59-Jährige hatte die Dakar 2001 als einzige Frau für sich entscheiden können.

Das erste Rennen der 2022er-Saison wird am 19. und 20. Februar in Neom ausgetragen. "Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und glaube, dass dies eine große Erfahrung für mich sein wird. Extreme E ist eine spannende Serie mit dem Anspruch, etwas zu einer besseren Zukunft beizutragen", sagte Al-Attiyah, der die Rallye Dakar in diesem Jahr nach 2011, 2015 und 2019 zum vierten Mal gewonnen hatte.

